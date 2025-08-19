A Honvédelmi Minisztérium szerint használhatatlanok a kecskeméti reptérről ellopott MiG 29-es alkatrészek

repülőtér;betörés;Honvédelmi Minisztérium;MiG-29;

2025-08-19 21:50:00 CEST

De megerősítették a gépek őrzés-védelmét.

A július végén történt betöréses lopást követően, már jóval az erről megjelent híreket megelőzően Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter azonnal belső vizsgálatot indított, illetve nyomozás kezdődött - állította a Nemzeti Közleménytárban megjelent közleményében a Honvédlmi Minisztérium, a kecskeméti repülőteret ért bűncselekménnyel kapcsolatban.

Mint előzőleg lapunk is beszámolt róla, nagyjából két és fél hete ismeretlenek jutottak be a kecskeméti katonai repülőtérre, ahonnan ellopták a MIG-29-es vadászgépek lokátoralkatrészeit. A lokátortér a repülő orrkúpja mögött található, így azt is meg kellett rongálniuk, hogy hozzáférjenek. Mellesleg a behatolók úgy jutottak be a reptérre, hogy egyszerűen átvágták a drótkerítést és felhajtották. Az esetet követően a honvédelmi tárca közölte, vizsgálatot indítottak, hogy kiderüljön, kit terhel felelősség az ügyben.

Mostani közleményükben azt írták: „a bűncselekmény a laktanya területén belül, a kerítéshez közeli roncstelep szerű helyen tárolt, feleslegesnek nyilvánított és a hadrendből 2010-ben kivont MiG–29-es repülőgépeket érintette. A repülőtér működése, a légierő képességei, és ezzel együtt a magyar emberek biztonsága a rágalmakkal ellentétben nem került veszélybe. Az eltulajdonított alkatrészek használhatatlanok, piaci értékük nincsen.”

A tárca szerint a régóta működésképtelen repülőgépek az MNV Zrt. tulajdonában vannak, azokat több mint egy évtizede csupán tárolják Kecskeméten. A betörést követően a bázison tárolt MiG–29-es repülőgépek őrzés-védelmét megerősítették.

A MiG–29-eseket a Magyar Honvédség Gripenjei 2010-ben váltották fel, azóta biztosítják hazánk és számos más NATO tagország légtérvédelmét. A rendőrségi nyomozás folyamatban van - áll a közleményben.