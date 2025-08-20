Maga Trump is beszélt Orbánnal arról, hogy Budapesten legyen a Putyin-Zelenszkij találkozó

Orbán Viktor;Egyesült Államok;Vlagyimir Putyin;Donald Trump;Volodimir Zelenszkij;

2025-08-20 17:16:00 CEST

Kérdés, hogy az ukrán elnök eljön-e úgy a magyar fővárosba úgy, hogy a magyar kormányfő ellenzi országa EU-csatlakozását. Donald Trump közben rájött, hogy inkább kizárja amerikai szárazföldi egységek küldését Ukrajnába.

Az Egyesült Államok elnöke kedden Orbán Viktor miniszterelnökkel megvitatta annak lehetőségét, hogy Budapesten rendezzék meg a Putyin–Zelenszkij csúcstalálkozót – írja egy fehér házi tisztségviselőre hivatkozva a Reuters .

Donald Trump megerősítette, hogy zajlanak az előkészületek, ugyanakkor hangsúlyozta: jobb volna, ha az orosz és az ukrán vezető először nélküle találkozna, ám ha szükséges, ő maga is részt vesz az eseményen. Oroszország mindeddig nem erősítette meg, hogy valóban tervezik Putyin és Volodimir Zelenszkij esetleges kétoldalú megbeszélését. Trump hétfői, Putyinnal folytatott telefonbeszélgetése után a Kreml tanácsadója, Jurij Usakov úgy fogalmazott: felmerült a béketárgyalásokon részt vevő képviselet szintjének emelése mindkét oldalon, de ennek pontos részleteit nem ismertette. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedden kiadott nyilatkozatában kiemelte, hogy a vezetői szintű találkozókat a legnagyobb alapossággal kell előkészíteni, időpontjuk és helyszínük nem lehet őket médiafigyelem függvénye. Még kedden Ignazio Cassis svájci külügyminiszter is bedobta magát, mondván, országa a Vlagyimir Putyin ellen hatályban lévő elfogatóparancs ellenére hajlandó lenne vendégül látni az orosz és az ukrán elnök csúcstalálkozóját. Az Orbán-kormány egy másik ügyben, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökében már benyújtotta a szükséges papírokat, kilépteti Magyarországot az elfogatóparancsot kiadó Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC).

Más kérdés – fűzhetjük hozzá, hogy miért jönne Budapestre az a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, akinek az arcképével az Orbán-kormány teleszórta Magyarországot ráadásul úgy, hogy a magyar miniszterelnök következetesen ellenzi Ukrajna EU-tagságát, olyannyira, hogy nemrég gyakorlatilag azt is kimondta, a kelet-európai ország az ő életében nem fog csatlakozni. Ebből a kérdésből még támadhat feszültség Magyarország és a többi EU-tagország között, Ukrajna EU-csatlakozása ugyanis része azoknak a biztonsági garanciáknak, amelyeket a nyugati nagyhatalmak adnak annak érdekében, hogy a 2022 óta zajló háború vége után Vlagyimir Putyin soha többé ne támadhasson újra.

Úgy tudni, Donald Trump az Orbán Viktorral folytatott telefonbeszélgetés során nemcsak a Putyin–Zelenszkij-találkozó helyszínét hozta szóba. Az amerikai elnök azt is firtatni kezdte, a magyar kormányfőnek, miért akadályozza Ukrajna uniós csatlakozását.

Egy másik nyilatkozatában az amerikai elnök jelezte, kizárja, hogy szárazföldi katonai egységeket küldjön Ukrajnába, de az Egyesült Államok légi támogatást adhatna egy olyan megállapodás keretében, amely véget vetne Oroszország háborújának. Egyelőre nem világos, pontosan milyen katonai támogatást nyújtana az Egyesült Államok, a légi jelenlét többféle formát ölthetne, például rakétavédelmi rendszerek vagy vadászgépek biztosításával, amelyek repüléstilalmi övezetet hozhatnának létre.

A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt megerősítette, hogy a légi támogatás lehetőségként felmerült, de részleteket nem közölt. – Az elnök világosan kijelentette, hogy amerikai katonák nem fognak Ukrajnában harcolni, de természetesen segíthetünk az összehangolásban, és más eszközökkel is biztosíthatunk garanciákat európai szövetségeseink számára – mondta sajtótájékoztatóján a szóvivő. A washingtoni csúcstalálkozó előtt Oroszország – amely korábban többször is kifejezte, hogy elvben támogatja az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákat – megismételte álláspontját, miszerint kategorikusan elutasít minden olyan forgatókönyvet, amely Ukrajna NATO-tagságáról vagy NATO-egységek megjelenéséről szól Ukrajnában.