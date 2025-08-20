A Fehér Ház sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudja, hogy Budapesten lehet a Putyin-Zelenszkij találkozó

Egyesült Államok;csúcstalálkozó;Vlagyimir Putyin;Volodimir Zelenszkij;

Sok helyszín szerepel a lehetőségek között az orosz és az ukrán elnök tervezett egyeztetésének megtartására.

Sok helyszín szerepel a lehetőségek között Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tervezett találkozójának megtartására – jelentette ki Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára kedden az elnöki hivatal napi sajtótájékoztatóján.

A szóvivő arra az értesülésre, miszerint a Fehér Ház Budapestet javasolja egy háromoldalú ukrán-orosz-amerikai találkozó helyszíneként, azt válaszolta, hogy egyetlen helyet sem tud cáfolni, sem megerősíteni.

Egy másik kérdésre válaszolva Karoline Leavitt azt mondta, hogy „sok opcióról egyeztetnek” az Egyesült Államok nemzetbiztonsági illetékesei, a két oldal, azaz Ukrajna és Oroszország képviselőivel.

Vlagyimir Putyin orosz elnök javaslatára, miszerint Moszkva is helyet adhatna egy magas szintű találkozónak, a fehér házi sajtótitkár úgy reagált, hogy nem fogja kiteregetni az amerikai és az orosz elnök magánbeszélgetésének tartalmát, azon kívül, amiről maga Donald Trump is beszámolt.

Karoline Leavitt megjegyezte, hogy a kétoldalú orosz-ukrán csúcstalálkozó azt követően került napirendre, hogy mindkét vezető hajlandóságát fejezte ki erre, az előkészítésben pedig az Egyesült Államok nemzetbiztonsági illetékesei vesznek részt.

Mint megírtuk, Donald Trump hétfő éjjel közösségi oldalán arról számolt be, hogy telefonon egyeztetett az orosz elnökkel, és megkezdte a Putyin–Zelenszkij találkozó szervezését, amelyet egy hármas csúcstalálkozó követhet. A Kreml hivatalosan nem reagált, de egy magas rangú amerikai tisztviselő azt mondta, hogy a Putyin–Zelenszkij egyeztetés helyszíne Magyarország lehet. Kérdés, Zelenszkij hajlandó lenne-e azon a Magyarországon tárgyalni Putyinnal, amelyet az Orbán-kormány propagandája teleszórt az ő arcképével.