Belviszály a fideszes romák szövetségében: lemond a CiKöSz elnöke és egy ismert elnökségi tag

A Facebook-oldalán publikált levelében, augusztus 20-án délután jelentette be Aba-Horváth István, az országos roma önkormányzat elnöke, hogy lemond a Cigány Közösségek Szövetsége (CiKöSz) elnökségi tagságáról, az általa vezetett EU-Roma Országos Egyesület pedig elhagyja a szövetséget.
A CiKöSz vállaltan elkötelezett a Fidesz iránt, ez a szervezet lépett a kegyvesztetté vált, Farkas Flórián-féle Lungo Drom helyére. A CiKöSz elnöke korábban – egészen államtitkári kinevezéséig – Sztojka Attila fideszes parlamenti képviselő volt.„Nincsen politika a cigányügyben” – Interjú Aba-Horváth Istvánnal, akivel a Fideszben közölték, nem engedik, hogy úgy járjon, mint Farkas Flórián
Aba-Horváth István azzal indokolta döntését, hogy a szövetségben „folyamatos bizalmatlanság, szembenállás, egymás melletti elbeszélés” öltött testet. Legfőbb indokként említette, hogy a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata elnökeként a magyarországi cigány közösség érdekeit kell képviselnie.
Ezzel együtt azt is hangsúlyozta, „mindent meg fogunk tenni” annak érdekében, hogy „politikai családunk” ismét kellő felhatalmazást kapjon a folytatáshoz. Értsd: annak érdekében, hogy a Fidesz-KDNP megnyerje a parlamenti választást.Szentkirályi Alexandrával tárgyal és 2026-ra toboroz az országos roma önkormányzatot uraló kormányközeli CiKöSzFeljelentések jönnek a romák országos önkormányzatában
Kevéssel később a Facebook-oldalán Szűcs Csaba, a CiKöSz elnöke is bejelentette lemondását, valamint azt, hogy a vezetésével működő Közösen a Cigányságért Egyesület kilép a szervezetből. Meggyőződése ugyanis – írta –, hogy a 2026-os választások közeledtével minden cigány embernek szervezeti hovatartozástól függetlenül össze kell fognia a közös érdekek képviseletében.
A lemondott elnök hasonlóan fogalmazott, mint Aba-Horváth István. Feladatának tekinti, hogy ne egyetlen szervezet, hanem a cigányság egésze érdekében – „a Fidesz politikai közösségének céljaival összhangban” – tevékenykedjen. A cigányság jövőjét akkor látja biztosítottnak, „ha a jelenlegi kormány kap újabb felhatalmazást a következő ciklusra is”.Elindulnak a romák a parlamenti mandátumért 2026-ban