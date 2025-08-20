Belviszály a fideszes romák szövetségében: lemond a CiKöSz elnöke és egy ismert elnökségi tag

lemondás;romák;Szűcs Csaba;CiKöSz;Aba-Horváth István;

2025-08-20 19:31:00 CEST

Távozik Szűcs Csaba, a kormánypárti Cigány Közösségek Szövetsége (CiKöSz) elnöke, valamint Aba-Horváth István, az egyik elnökségi tag. Mindkettőjük szervezete kilépett a szövetségből, Aba-Horváth István ugyanakkor marad az országos roma önkormányzat vezetője.

A Facebook-oldalán publikált levelében, augusztus 20-án délután jelentette be Aba-Horváth István, az országos roma önkormányzat elnöke, hogy lemond a Cigány Közösségek Szövetsége (CiKöSz) elnökségi tagságáról, az általa vezetett EU-Roma Országos Egyesület pedig elhagyja a szövetséget.

A CiKöSz vállaltan elkötelezett a Fidesz iránt, ez a szervezet lépett a kegyvesztetté vált, Farkas Flórián-féle Lungo Drom helyére. A CiKöSz elnöke korábban – egészen államtitkári kinevezéséig – Sztojka Attila fideszes parlamenti képviselő volt.

Aba-Horváth István azzal indokolta döntését, hogy a szövetségben „folyamatos bizalmatlanság, szembenállás, egymás melletti elbeszélés” öltött testet. Legfőbb indokként említette, hogy a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata elnökeként a magyarországi cigány közösség érdekeit kell képviselnie.

Ezzel együtt azt is hangsúlyozta, „mindent meg fogunk tenni” annak érdekében, hogy „politikai családunk” ismét kellő felhatalmazást kapjon a folytatáshoz. Értsd: annak érdekében, hogy a Fidesz-KDNP megnyerje a parlamenti választást.

Kevéssel később a Facebook-oldalán Szűcs Csaba, a CiKöSz elnöke is bejelentette lemondását, valamint azt, hogy a vezetésével működő Közösen a Cigányságért Egyesület kilép a szervezetből. Meggyőződése ugyanis – írta –, hogy a 2026-os választások közeledtével minden cigány embernek szervezeti hovatartozástól függetlenül össze kell fognia a közös érdekek képviseletében.

A lemondott elnök hasonlóan fogalmazott, mint Aba-Horváth István. Feladatának tekinti, hogy ne egyetlen szervezet, hanem a cigányság egésze érdekében – „a Fidesz politikai közösségének céljaival összhangban” – tevékenykedjen. A cigányság jövőjét akkor látja biztosítottnak, „ha a jelenlegi kormány kap újabb felhatalmazást a következő ciklusra is”.