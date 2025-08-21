Budapest;rendőrség;bántalmazás;Kőbánya;

2025-08-21 11:17:00 CEST

Az elkövetőt még keresik a rendőrök.

Életveszélyesen bántalmaztak egy 73 éves férfit Kőbányán, az Üllői úti felüljáró alatt – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) sajtószóvivője csütörtökön az MTI-vel.

Csécsi Soma tájékoztatása szerint a rendőrök bejelentés alapján érkeztek a helyszínre, és a bántalmazott férfit a mentők kórházba szállították. A BRFK életveszélyt okozó testi sértés bűntettének gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen – közölte a szóvivő, hozzátéve, hogy az elkövető felkutatása folyamatban van.