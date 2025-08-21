JD Vance szerint az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciák költségeinek oroszlánrésze Európára hárul

Ukrajna;Egyesült Államok;orosz megszállás;JD Vance;

2025-08-21 12:24:00 CEST

Mivel elsősorban az európai országok biztonságát érinti a kérdés.

Az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciák költségeinek oroszlánrészét az európai országoknak kell majd állniuk - idézi a Reuters az Egyesült Államok alelnökének egyik nyilatkozatából.

E szerint JD Vance hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok nem akarja egyedül viselni a terhet, és szerinte Európának kell vezető szerepet vállalnia, hiszen a háború az ő kontinensükön zajlik, és elsősorban az ő biztonságukat érinti.

Az alelnök hozzátette, hogy Oroszország bizonyos ukrán területeket akar megszerezni: vannak köztük olyan részek, amelyeket már megszállva tart, de olyanok is, amelyek még Ukrajna kezén vannak. Jelenleg Oroszország nagyjából az ország ötödét tartja ellenőrzése alatt. Donald Trump szerint a területek cseréje és újrarendezése kulcsszerepet játszhat bármilyen békemegállapodásban.