JD Vance szerint az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciák költségeinek oroszlánrésze Európára hárul

Az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciák költségeinek oroszlánrészét az európai országoknak kell majd állniuk - idézi a Reuters az Egyesült Államok alelnökének egyik nyilatkozatából.
E szerint JD Vance hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok nem akarja egyedül viselni a terhet, és szerinte Európának kell vezető szerepet vállalnia, hiszen a háború az ő kontinensükön zajlik, és elsősorban az ő biztonságukat érinti.Donald Trump nem zárja ki, hogy amerikai katonákat küldjön Ukrajnába, Emmanuel Macron ott akar lenni a háromoldalú amerikai-orosz-ukrán csúcstalálkozón
Az alelnök hozzátette, hogy Oroszország bizonyos ukrán területeket akar megszerezni: vannak köztük olyan részek, amelyeket már megszállva tart, de olyanok is, amelyek még Ukrajna kezén vannak. Jelenleg Oroszország nagyjából az ország ötödét tartja ellenőrzése alatt. Donald Trump szerint a területek cseréje és újrarendezése kulcsszerepet játszhat bármilyen békemegállapodásban.Donald Trump különmegbízottja szerint Ukrajna akár NATO-szintű védelmet kaphat, ha véget ér a háborúOroszország vétójogot akar az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák ügyében