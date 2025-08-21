Volodimir Zelenszkij: Átlagos polgári vállalkozás volt az oroszok által célba vett munkácsi üzem

Ukrajna;rakétatámadás;Munkács;Volodimir Zelenszkij;

2025-08-21 12:48:00 CEST

Az ukrán elnök szerint a létesítményben mindennapi cikkeket, például kávéfőzőket gyártottak.

Tegnap éjjel megdöntötte az egyik „őrült antirekordját” az orosz hadsereg. Polgári infrastrukturális létesítményeket, lakóépületeket és az embereinket vették célba – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön, az X-en közzétett bejegyzésében.

Az ukrán elnök kiemelte, robotrepülőgépeket lőttek ki egy amerikai tulajdonú vállalatra Kárpátalján. „Ez egy átlagos polgári vállalkozás volt, amelyet amerikai befektetések támogattak, és mindennapi cikkeket, például kávéfőzőket gyártott” – hangsúlyozta. Azt, hogy ennek ellenére a vállalat az oroszok célpontjává vált, sokatmondónak nevezte, és arról is beszámolt, hogy a létesítményben keletkezett tüzet még csütörtök délelőtt, 10 óra körül is oltották.

Az ukrán elnök közlése szerint jelenleg 15 sérültről tudni, mindannyian megkapták a szükséges segítséget.

Volodimir Zelenszkij azt írta, az éjszaka folyamán 574 drónt és 40 rakétát indítottak Ukrajna ellen, jelentős részüket sikerült elfogni, de sajnos nem az összeset. Megjegyezte, továbbra sincs jele annak, hogy Moszkvának valóban szándékában áll érdemi tárgyalásokat folytatni és véget vetni ennek a háborúnak. „Nyomásgyakorlásra van szükség. Erőteljes szankciókra, erőteljes vámokra. Köszönöm mindenkinek, aki segít” – zárta bejegyzését az ukrán elnök.

Mint mi is megírtuk, a kárpátaljai Munkácson egy üzemet ért orosz támadásban többen megsérültek, és a város hivatalos oldalán arra kérték a helyieket, hogy a füstfelhő miatt ne nyissanak ablakot és az utcára se menjenek ki. Miroszlav Bileckij kárpátaljai regionális kormányzó a Facebookon azt írta, reggel 7 órakor még zajlott a mentés, kérte, hogy rajta kívül senki ne osszon meg felvételeket a támadás hatásairól, részleteket pedig későbbre ígért. A politikus későbbi tájékoztatása szerint egy orosz drón becsapódott a Huszttól északra fekvő Hárspatakon (Lipovec) is, de ott senki nem sebesült meg, egy lakóházban és az áramvezetékben esett kár.

Munkács légvonalban nagyjából 35 kilométerre van a magyar határtól, a 2022. február 24-én elindított háború alatt ennyire nyugati célpontot még nem lőttek az oroszok.