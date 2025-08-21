Lakner Zoltán a munkácsi légicsapásról: Az Orbán-kormány minden eddiginél látványosabban bebizonyította, semeddig sem tart a szuverenitása Putyinnal szemben

Lakner Zoltán;Oroszország;Political Capital;szuverenitás;

2025-08-21 17:31:00 CEST

A Political Capital is írt a témában, az intézet szerint Sulyok Tamás átszerkesztett posztja azt mutatta meg, hogy egyrészt az államfőnek nincs szuverenitása Orbán Viktorral szemben, az Orbán-kormánynak pedig nincs szuverenitása Oroszországgal szemben.

Egy biztos, a magyar kormányzat ma minden eddiginél látványosabban, széltében-hosszában bebizonyítja, meddig tart a szuverenitása Vlagyimir Putyinnal szemben: semeddig. A nemzetbiztonsági kockázat a várbeli spájzban van - jelentette ki a Facebookon Lakner Zoltán politológus, reagálva arra, miképp sunnyog az Orbán-kormány és Sulyok Tamás köztársasági elnök a Munkácsot ért orosz rakétatámadás ügyében.

Lakner Zoltán ajánlott egy kis fogalmazási segítséget is a kormánynak: „A »Munkácsot ért rakétatámadás«, az »éjszakai események«, az »Ukrajnából érkező hírek« mutatják, mennyire nem találja a kormány a megfelelő formulát a kárpátaljai orosz rakétatámadás megnevezésére, holott van egy, a történelemben jól kipróbált terminológia az ilyesmire, mégpedig a »sajnálatos események«. Ennek további előnye, hogy passzol Orbán Balázs 1956-ról kifejtett nézeteihez is.” Az idézett kifejezések az orosz Barátságért érdemrenddel jutalmazott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztertől, Menczer Tamás kommunikációs igazgatótól - akik látványosan kerülték az ezzel foglalkozó bejegyzésükben a Munkács és az orosz szavakat - valamint Sulyok Tamástól származnak, aki utólag törölte posztjából az orosz szót. Orbán Balázs 1956-os nézetei alatt pedig a politológus arra utalt, hogy a miniszterelnök politikai igazgatója korábban kifejtette, hogy 1956-ból kiindulva nem védekeztek volna egy orosz támadás esetén.

Orbán Viktor egyébként sokáig lapított a témában, cikkünk írása közben tette közzé posztját, amiben leírta az orosz rakétatámadás kifejezést. Előtte a mai kormányülésről tett közzé bejegyzést, ami alatt a kommentelők igyekeztek számonkérni a miniszterelnököt, amiért a Kárpátalját ért orosz támadásról nincs egy szava sem.

Lakner Zoltán Sulyok Tamás szerkesztett posztjáról szólva úgy fogalmazott: „nem kell ahhoz a szerkesztési előzményeket nézni, mit művel a magyar kormány, bár azért a borsófőzelék-felelős sokat tesz a helyzet tudatosításáért.” (Korábban az államfő posztolt olyan, közérdeklődésre számot tartó eseményekről, mint hogy borsófőzeléket ebédelt - a szerk.)

Mindemellett a politológus megjegyezte, hogy „a digitális polgári harcosok órák leforgása alatt teleszemetelték az online teret az ukrán önmegtámadás és a hadiüzemet érő katonai csapás verziókkal, miközben egy amerikai tulajdonú kávéfőzőgyárat ért találat Munkács mellett, és hát ugye Amerika is már Trump és nem Biden.”

A Political Capital is közölt egy gyorselemzést a témában, eszerint Sulyok Tamás átszerkesztett posztjának két tanulsága van, ezek a következők:

A köztársasági elnöknek nincs szuverenitása Orbán Viktorral szemben.

A jelenlegi magyar vezetésnek nincs szuverenitása Oroszországgal szemben.

Az intézet szerint az államfői nyilatkozat utólagos cenzúrázása sokkal súlyosabb helyzetet világít meg annál, hogy Sulyok Tamás - mint Török Gábor politikai elemző fogalmazott - digitális analfabéta. A Political Capital közlése szerint a köztársasági elnöki hivatal ugyan már Schmitt Pál óta nem értelmezhető önálló politikai entitásként, Sulyok Tamással azonban a köztársasági elnöki intézmény maradék szuverenitása is elveszett. A cenzúrázott poszt mellett ez látszik abból is, hogy Orbán Viktor gyakorlatilag nyilvánosságra hozta a 2026-os választás időpontját, illetve abból, hogy Sulyok fegyelmezni kezdte a kormányt kritizáló fiatalokat.

A Political Capital bejegyzésében rámutatott, semmi újdonság nincs abban, hogy mind Sulyok Tamás, mind Szijjártó Péter, mind Menczer Tamás látványosan kerüli Oroszország felelősségének bárminemű emlegetését az orosz-ukrán háborúban és annak adott esetben kárpátaljai magyarokat ért atrocitásaiban. „Nincs ebben semmi új, a teljes kormányzati kommunikáció három és fél éve úgy beszél Vlagyimir Putyin Ukrajna területén zajló háborújáról, mintha Oroszország abban soha nem is lett volna tényező. A köztársasági elnök kommunikációs csapata legalább véletlenül leírta az »orosz« szót, ilyen »hibát« egy házzal odébb, a Karmelitában sosem követnének el. A gyors és amatőr korrekció nem annyira a köztársasági elnök, mint inkább a teljes Orbán-rendszer működésének látlelete” - fogalmazott az intézet.

Előzőleg Török Gábor kommentálta úgy Sulyok Tamás posztjának cenzúrázását, hogy „egy újabb gyöngyszem, amely megmutatja, hogy a politikai mellett a digitális analfabétizmus is létezhet. Amit kiveszel a szövegből, nyilván az lesz a legérdekesebb és a legárulkodóbb.”