Magyar Péter szerint lehet, hogy Szijjártó Pétert akarták kifigurázni az „árulópéterezéssel”

Nem tudom, kire gondolhattak, esetleg Szijjártó Pétert akarták kifigurázni - így reagált a Magyar Hang Kompország című műsorának Magyar Péter, azzal kapcsolatban, hogy az augusztus 20-i tűzijáték szövegkönyvében egy bizonyos „áruló Péterről” esett szó.
Mint beszámoltunk róla, a narráció egy része I. (Szent) István király utódjáról, az árulóként megnevezett Orseolo Péterről szólt, ami eléggé célzásnak tűnt Magyar Péterre, a Tisza Párt elnökére, akit fideszes és kormányzati körökben úton-útfélen azzal vádolnak, hogy az Európai Unió kedvéért elárulja Magyarországot.
A Tisza Párt elnöke arról beszélt, kontraproduktívnak tartja, hogy az átkos időkhöz és Észak-Koreához hasonlóan efféle politikai üzenetek megfogalmazására használják fel az ünnepségeket. „Az utóbbi egy-másfél évben egyrészt az emberek kiismerték a propagandát – sokszor ki is nevetik – másrészt szembejön velük a valóság, amikor bemennek a boltba vagy a gyógyszertárba, elmennek az állami egészségügybe vagy kalandvágyból felülnek a MÁV-ra” - fogalmazott Magyar Péter.Nem nyilatkozik a tűzijáték szövegkönyvének a szerzője, valóban Magyar Péterre gondolt-e, amikor Magyarország árulójáról írtMegszólalt az Orbán-kormány, szerinte csak a baloldali sajtó feltételez összefüggést az áruló Orseolo Péter és Magyar Péter között