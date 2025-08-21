Magyar Péter szerint lehet, hogy Szijjártó Pétert akarták kifigurázni az „árulópéterezéssel”

Szijjártó Péter;árulás;Magyar Péter;

2025-08-21 18:28:00 CEST

A Tisza Párt elnöke reagált arra, hogy az augusztus 20-i tűzijáték szövegkönyvében nagyon úgy hangzott a narráció egy része, hogy azt akár rá is lehessen értelmezni.

Nem tudom, kire gondolhattak, esetleg Szijjártó Pétert akarták kifigurázni - így reagált a Magyar Hang Kompország című műsorának Magyar Péter, azzal kapcsolatban, hogy az augusztus 20-i tűzijáték szövegkönyvében egy bizonyos „áruló Péterről” esett szó.

Mint beszámoltunk róla, a narráció egy része I. (Szent) István király utódjáról, az árulóként megnevezett Orseolo Péterről szólt, ami eléggé célzásnak tűnt Magyar Péterre, a Tisza Párt elnökére, akit fideszes és kormányzati körökben úton-útfélen azzal vádolnak, hogy az Európai Unió kedvéért elárulja Magyarországot.

A Tisza Párt elnöke arról beszélt, kontraproduktívnak tartja, hogy az átkos időkhöz és Észak-Koreához hasonlóan efféle politikai üzenetek megfogalmazására használják fel az ünnepségeket. „Az utóbbi egy-másfél évben egyrészt az emberek kiismerték a propagandát – sokszor ki is nevetik – másrészt szembejön velük a valóság, amikor bemennek a boltba vagy a gyógyszertárba, elmennek az állami egészségügybe vagy kalandvágyból felülnek a MÁV-ra” - fogalmazott Magyar Péter.