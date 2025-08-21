Hivatalos megerősítést várt a Sándor-palota, ezért törölte Sulyok Tamás a bejegyzéséből az „orosz” szót

orosz;Sándor-palota;magyarázkodás;Sulyok Tamás;

2025-08-21 18:19:00 CEST

Orbán Viktornak délutánra már sikerült leírnia, hogy orosz volt a támadás.

Az államfő hivatala még várta a hivatalos és részletes tájékoztatást, illetve megerősítést a Munkács elleni rakétatámadás körülményeiről, felelőseinek és végrehajtóinak kilétéről, ezért módosult a bejegyzés - közölte a Telex érdeklődésére a Sándor-palota

A portál azt követően kereste meg a Sándor-palotát, hogy Sulyok Tamás a csütörtök reggeli, munkácsi rakétatámadásról szóló Facebook-bejegyzésében orosz rakétatámadásról írt, majd publikálás a után nem sokkal a szövegből eltávolította az „orosz” szót.

Az államfő hivatala hangsúlyozta, hogy a közlés lényegére és szándékára érdemes figyelni. „A poszt ugyanis a harcok azonnali befejezésére és az emberéletek megóvására szólítja fel a résztvevőket, illetve együttérzést fejez ki a háborúban érintettek iránt. Érdemes emlékeztetni magunkat arra, hogy minden háború gyűlöletkeltéssel kezdődik. Közös felelősségünk, hogy ne hagyjuk ezt az első lépést sem megtörténni” – hangzik a közlemény.

Még a Sándor-palota hivatalos magyarázata előtt, délelőtt nem sokkal 11 után az Index kísértetiesen hasonló szöveggel számolt be arról, hogy az köztársasági elnök Facebook-bejegyzéséből miért tűnt el az „orosz” szó. Információik szerint a változtatásra azért került sor, mert az államfő hivatala részletes megerősítést a támadás körülményeiről még nem kapott, de Sulyok Tamás azonban fontosnak tartotta, hogy az elsők között fejezze ki mély együttérzését.

Az eset után Török Gábor politikai elemző digitális analfabétának nevezte Sulyok Tamást, a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter bábnak nevezte a köztársasági elnököt, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke, Dobrev Klára pedig a magyar kormányfőt és Vlagyimir Putyint küldte el a pokolba.

Csütörtök délután Orbán Viktor már simán leírta, hogy orosz rakétatámadás történt.