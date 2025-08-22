Egymással harcolnak a fideszes romák, súlyos belső konfliktusok terhelik a kormánypárti Cigány Közösségek Szövetségét

cigányság;Sztojka Attila;CiKöSz;Aba-Horváth István;

2025-08-22 05:50:00 CEST

A parlamenti választás előtt a Fidesznek sem használ a roma belviszály.

„Senki se várhatja el tőlünk, hogy felemelt kézzel levonuljunk a terepről” – nyilatkozta Aba-Horváth István, a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának elnöke a Népszavának.

Ahogyan arról beszámoltunk, Aba-Horváth István augusztus 20-án bejelentette, hogy lemond a kormánypárti Cigány Közösségek Szövetsége (CiKöSz) elnökségi tagságáról. Szintén lemondott Szűcs Csaba, Kiskunhalas volt alpolgármestere, a CiKöSz elnöke is. Az általuk vezetett EU-Roma Országos Egyesület, valamint a Közösen a Cigányságért Egyesület kilépett a gyűjtőszervezetként működő szövetségből. Ugyanakkor mindketten hangsúlyozták, hogy továbbra is eltökélten támogatják a Fideszt.

A lemondások és kilépések komoly törésvonalakat mutatnak a CiKöSz-ben.

Döntését indokolva Aba-Horváth István nem is titkolta, hogy súlyos személyes ellentétek állnak a háttérben: arra hivatkozott, hogy a szövetségben „folyamatos bizalmatlanság, szembenállás, egymás melletti elbeszélés” öltött testet.

Pedig a választási kampányban fontos feladat hárul a CiKöSz-re: mozgósítania kell a roma szavazókat a Fidesz oldalán. A kormánypárt a Farkas Flórián-féle Lungo Dromot süllyesztőbe küldte, helyette felemelte az újonnan gründolt CiKöSz-t. A Cigány Közösségek Szövetségében kitört belviszály a Fidesznek se jön jól.

Az egyik kulcsfigura Sztojka Attila fideszes parlamenti képviselő, a Belügyminisztérium romaügyi államtitkára, aki korábban a CiKöSz elnöke volt. 2022 elején a Népszava ismertette azokat a titokban rögzített hangfelvételeket, amelyek arról tanúskodtak, hogy Sztojka – akkor még romaügyi kormánybiztosként – kézi vezérléssel szeretné irányítani az országos roma önkormányzatot.

A most felszínre bukott konfliktusnak már voltak látható jelei. Idén nyáron, a Tusványoson rendezett romapolitikai fórumon Aba-Horváth István arról beszélt Sztojka Attila jelenlétében, hogy úgy érzi, az országos roma önkormányzat vezetésének nincs tekintélye, „gyarmatosítva, óvodás szerepkörben vagyunk”. Kifogásolta, hogy az országos önkormányzatot meg se kérdezik arról, mire kellene költeni a százmilliárdos felzárkóztatási pénzeket.

Az említett tusványosi fórum Aba-Horváth István utólagos értékelése szerint mérföldkő volt. Azzal támadták, hogy szembement Sztojka Attilával és a Fidesszel. Holott – állította – „csak a népem hangját hangosítottam fel”, pusztán azt szeretné elérni, hogy a magyarországi cigányság képviseletére hivatott országos önkormányzatot vonják be a stratégiai egyeztetésekbe. Aba-Horváth István húsz éve a Fidesz tagja. Debrecenben él, nagyon jó viszonyt alakított ki a helyi kormánypárti politikusokkal. „Melyik az a bolond cigány, aki ezt a kapcsolatot önként felrúgja?” – kérdezett vissza.

Sztojka Attila a minap hozta nyilvánosságra, hogy kik a tagjai az általa vezetett Roma Digitális Polgári Körnek. Árulkodó a névsor. Szűcs Csaba vagy Aba-Horváth István nincs a tagok között, míg Tatai Ferenc, az országos önkormányzat egyik alelnöke, akiről roma berkekben köztudott, hogy ellenlábasa Aba-Horváth Istvánnak, bekerült a körbe.

Aba-Horváth István tájékoztatása szerint Sztojka Attila eredetileg őt is felkérte, hogy legyen a roma digitális kör tagja, amire ő igent mondott. Sztojka végül ennek ellenére nem vette be a tagok közé. Aba-Horváth István többedmagával úgy tervezi, hogy egy másik Roma Digitális Polgári Kört alakít.

Kérdés, hogy Sztojka Attila pozíciója mennyire erős a Fideszben: erről különféle találgatásokat lehet hallani. Mindenesetre azt a roma közéletben terjedő hírt, hogy Sztojka Attila összeveszett a Fidesz egyik „erős emberével”, Kubatov Gábor pártigazgatóval, Aba-Horváth István – mivel erről ő is csak hallomásból értesült – sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta. Megjegyezte azonban, hogy az „álmoskönyvek szerint” nem jót jelent, ha valaki összezördül a felső vezetőkkel.

Aba-Horváth István felidézett egy másik, nagyjából fél évvel ezelőtt történt esetet is, amikor először keletkeztek „repedések” a CiKöSz körül. Szűcs Csaba egy miskolci rendezvényen felvetette: találkozni szeretne Kövér László házelnökkel, hogy tárgyaljon a CiKöSz jövőjéről. Az ötletet a jelenlévő Sztojka Attila a személye elleni intrikának vette, és közölte, súlyos következményei lesznek annak, ha valaki veszélyezteti a politikai karrierjét – idézte fel Aba-Horváth István az államtitkár szavait.

A közelmúltban írtunk arról, hogy az országos roma önkormányzat ezúttal nem elégszik meg a parlamenti választáson a szavazati jog nélküli szószólói tisztséggel, hanem a német kisebbséghez hasonlóan elindul a kedvezményesen elérhető teljes jogú nemzetiségi mandátumért. Bár testületi döntés erről még nincs, Aba-Horváth István ebben a kérdésben teljes egyetértést tapasztal a listaállításra jogosult országos önkormányzatban. A roma listát elnökként ő fogja vezetni, az viszont – mondta – még sok mindentől függ, hogy beül-e a parlamentbe, vagy átengedi a helyét másnak.

Éppen cikkünk megjelenése napján, augusztus 9-én tanácskozott Cegléden a CiKöSz elnöksége és azok a politikusai, akik a CiKöSz frakciójának tagjai az országos roma önkormányzatban – elevenítette fel Aba-Horváth István. Valamilyen furcsa oknál fogva Sztojka Attila ezen az eseményen is jelen volt. A ceglédi összejövetelen Szűcs Csaba „fejét akarták venni” – azaz próbálták visszahívni a CiKöSz elnöki tisztségéből –, és Aba-Horváth István számára ekkor derült ki, hogy az ő mozgásterét is jelentősen szűkíteni akarják. Például: gyaníthatón Sztojka Attila instrukcióinak eleget téve egy újonnan létrehozott „köztes testületet” hatalmaznának fel arra, hogy eldöntse, ki vezeti a roma választási listát. Ezzel az országos önkormányzatot – ahol több mint kétharmados többséget alkotnak a CiKöSz képviselői – kész tények elé állítanák.

Aba-Horváth István szerint ezek a módszerek a parlamenti választás és a Fidesz általa remélt győzelme szempontjából is kontraproduktívak. „Erővel, hatalommal, ígérgetésekkel nem lehet az embereket mozgósítani. Így csak zsoldosokat lehet szerezni, tömegeket megnyerni nem” – jelentette ki.

Szerettük volna Sztojka Attilát és Szűcs Csabát is megszólaltatni, de eddig egyikük sem reagált megkeresésünkre.