Sztojka Attila államtitkár már létrehozta a Roma Digitális Polgári Kört, a vele konfliktusba került fideszes cigányok azonban életre hívtak egy másikat. Közben az országos önkormányzatban a kormánypárti CiKöSz kisebbségbe szorult.
Amikor kívülről akarták megmondani, hogy mi legyen, abból mindig baj volt – szúrt oda többek között Sztojka Attila államtitkárnak Aba-Horváth István, az országos roma önkormányzat elnöke. A testület közgyűlésén három elnökhelyettestől megvonták a bizalmat.
A parlamenti választás előtt a Fidesznek sem használ a roma belviszály.
Felbolydította a cigány közéletet az a kezdeményezés, amely azt szeretné elérni, hogy – bizonyos esetektől eltekintve – közkegyelemben részesüljenek a börtönökben büntetésüket töltők. Rövid időn belül 120 roma nemzetiségi önkormányzat, továbbá ötven – roma és nem roma – civil szervezet nyilvánította ki csatlakozási szándékát. Sztojka Attila, a Belügyminisztérium romaügyi államtitkára nincs könnyű helyzetben.
A Cigány Közösségek Szövetségéhez kötődő kerületi nemzetiségi önkormányzatok összeírják, milyen segítséget várnak, egyúttal azt is, hány embert tudnak mozgósítani – tudta meg a Népszava.
Jakab István és Hornung Ágnes is új pozíciót kap.
Aba-Horváth István, az elnöki poszt várományosa száműzni akarja a testületből a politikai hovatartozást, de – jelentette ki a Népszavának – a regnáló kormánnyal mindig együtt kell működni.
Az indoklás szerint az államtitkári tisztség összeférhetetlen azzal, hogy a Cigány Közösségek Szövetségét vezesse. Annak viszont nem volt akadálya, hogy egy volt helyettes államtitkár a roma szervezet alelnöke legyen.
Nem jelölték meg, milyen területért fog felelni, de jól eséllyel lehet sejteni.
Az új belügyminisztériumi államtitkársághoz tartozik majd a társadalmi felzárkózás ügye, a totális csődben lévő Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) és a jelentős pénzek fölött rendelkező Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (TEF) felügyelete.
A döntés szeptember 1-től hatályos.
Az Országos Roma Önkormányzat elnökhelyettese azt is bejelentette: visszavonul a romaügytől.
A kormánypárti Cigány Közösségek Szövetsége (CiKöSz) fölényesen megnyerte az országos nemzetiségi választást.
Mindössze két szervezet, a fideszes CiKöSz, valamint a Roma Polgárjogi Mozgalom indulhat az országos roma választáson.
Nagyon úgy néz ki, hogy a nemzetiségi választáson nem lesz komoly kihívója a Sztojka Attila vezette Cigány Közösségek Szövetségének.
Kampánycélokat szolgálhatott a felzárkóztatásra elköltött közpénz.
A Belügyminisztérium főigazgatósága által kiírt pályázaton nagyrészt olyan szervezetek nyertek, amelyek Sztojka Attila kormánybiztoshoz kötődnek – állítja az ORÖ volt képviselője.
Lakatos Oszkár, az ORÖ vezetője szerint Sztojka Attila kormánybiztos jogsértő módon beavatkozik a cigány közéletbe, ezért ő Írásbeli panasszal fordul Pintér Sándor belügyminiszterhez.
A lapunkhoz eljutott információk szerint a tiszaroffi eset nem tekinthető kivételesnek.
Sztojka Attila kormánybiztos szervezete nekiesett a fideszes Lungo Dromnak.
A belügyminiszter visszautasította a feltételezést, hogy a tárca retorziót alkalmazna az Országos Roma Önkormányzattal szemben.
Sztojka Attila trükközni próbált, ellentalálkozót szervezett, ezen azonban az Országos Roma Önkormányzattól senki nem jelent meg.
Sajátosan indokolta a kormánybiztos, miért nem vállalja a nyilvános vitát Lakatos Oszkárral, az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) általános elnökhelyettesével.
Lakatos Oszkár elnökhelyettes gyanítja, hogy a háttérből Sztojka Attila romaügyi kormánybiztos, fideszes parlamenti képviselő befolyásolja az eseményeket, aki politikai támadást indított a roma szervezet ellen, és „nem számítanak neki sem a pedagógusok, sem a roma gyerekek”.
A jövő ilyenkor esedékes nemzetiségi választás előtt nagy a mozgolódás a cigány közéletben. A Lungo Drom meggyengült, a szintén kormánypárti CiKöSz felívelő pályán van. Feltűnt a színen a RIOSZ, visszatérni látszik az MCF.
Sztojka Attila kormánybiztos azon dolgozik, hogy ez ne történjen meg.
A romaügyi kormánybiztos vezeti azt az új cigány szövetséget, amely várhatóan indulni fog a nemzetiségi választáson jövőre – tudta meg lapunk.
Sztojka Attila kormánybiztos egy lapunkhoz eljutott másik hangfelvételen is arról beszél, hogy „mivel a BM-ben vagyok, mindenkiről tudunk mindent”. A legapróbb részletekig.