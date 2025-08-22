Őrizetbe vették az anyát, ő a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottja

18+;rendőrség;Tolna megye;gyanúsított;anya;csecsemőgyilkosság;édesanya;Nagydorog;

2025-08-22 13:30:00 CEST

A rendőrség kezdeményezte a 25 éves nő letartóztatását.

Pénteken sajtótájékoztatót tartott a rendőrség a nagydorogi csecsemőgyilkosságról. Korcsmár Péter rendőr alezredes, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztályának vezetője a teol.hu tudósítása szerint közölte: a 25 éves anya a gyanúsított, tegnap őrizetbe vették és kezdeményezték az ügyészségen a letartóztatását. A sajtótájékoztatón nem lehetett kérdéseket feltenni, de a rendőrség valószínűleg az ügy további fejleményeiről tájékoztatást ad majd.

Mint előzőleg lapunk is beszámolt róla, tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének gyanúja miatt indított a rendőrség büntetőeljárást Tolna vármegyében. A paksi rendőrkapitányság szerdán eltűnés miatt indított eljárást a kéthetes kisfiú ügyében. A gyermek keresését a rendőrök kutatómentőkkel közösen, nagy erőkkel kezdték meg, majd a délutáni órákban Nagydorog határában találták meg a holttestet.

Az elsődleges orvosi vélemény szerint a halálát idegenkezűség okozta, a különféle beszámolók azonban ellentmondtak egymásnak. Már csütörtökön felmerült, hogy saját anyja ölhette meg kéthetes gyermekét Nagydorogon, ezt erősítette meg most a rendőrség.

Ha tudomására jut, hogy egy gyermek bajba jutott, felmerül a bántalmazás gyanúja vagy veszélyeztető helyzetet észlel, értesítse az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat lakhely szerint illetékes intézményét, vagy jelentse azt a nap 24 órájában ingyenesen, névtelenül hívható +36-80-21-20-21-es gyermekvédő hívószámon!