Lemondott a gázai helyzetről szóló parlamenti vita után a holland külügyminiszter

Izrael;Hollandia;Gázai övezet;szankciók;parlamenti vita;

2025-08-23 09:25:00 CEST

Nincs elég bizalma abban, hogy a következő időszakban „külügyminiszterként cselekvőképes maradjon”.

Lemondott péntek este Caspar Veldkamp, a holland ügyvivő kormány külügyminisztere, miután a kormányülésen eredménytelen vita zajlott az Izraellel szembeni további szankciókról.

Veldkamp csütörtökön a sajtónak nyilatkozva jelezte,

további lépéseket tart szükségesnek, ugyanakkor a pénteki több órán parlamenti vita egyértelművé tette, hogy a kabinet megosztott a kérdésben.

A jobboldali Új Társadalmi Szerződés (NSC) párthoz kötődő külügyminiszter újabb szankciókat javasolt Izrael ellen, például kereskedelmi tilalmat az illegális telepekről származó termékekre, illetve fegyverbeszerzések leállítását Izraelből. A Dutchnews hírportál tudósítása szerint különösen a Gazdák és Polgárok Mozgalma (BBB) és a Szabad Demokrata Néppárt (VVD) képviselői ellenezték az újabb intézkedéseket, ragaszkodva a jelenleg érvényben lévő korlátozásokhoz.

A holland kormány júliusban nemkívánatos személynek nyilvánította Itamár Ben-Gvir izraeli nemzetbiztonsági minisztert és Becalel Szmotrics pénzügyminisztert, megtiltva számukra a belépést az országba.

Veldkamp közleményében hangsúlyozta, hogy a kabinet már így is „jelentős lépéseket” tett.

„Ellenállást tapasztaltam a kormányban a további intézkedésekkel szemben, mindazzal kapcsolatban, ami jelenleg Gázában és a megszállt Ciszjordániában történik”

– fogalmazott. Hozzátette, azért mond le, mert nincs elég bizalma abban, hogy „a következő hetekben, hónapokban és évben külügyminiszterként cselekvőképes maradjon”.