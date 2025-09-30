Itt a kormány valamely képviselőjének is kötelessége a megszólalás.
Nincs elég bizalma abban, hogy a következő időszakban „külügyminiszterként cselekvőképes maradjon”.
Csütörtökre újabb tüntetést hívtak össze Pozsonyba és más városokba.
Rendőrök vetettek véget a politikusok háborújának, ahol a nőket sem kímélték és még egy hegyes végű esernyő is előkerült.
A terv szerint 17 órától a Szabadság térről síppal, kereplőkkel és transzparensekkel csatlakoznak majd a Kossuth térre meghirdetett demonstrációhoz, amelyen a Tanítanék mozgalom a parlamenti vita megzavarására készül.
Elnöksége egyik legnehezebb kihívásával kell megküzdenie Aleksandar Vučić szerb államfőnek.
Arató Gergely (DK) szerint a kormányzati javaslat valódi célja, hogy kifoszthassák a szakrendelőket, elvezényelhessék onnan a szakdolgozókat, és adminisztratív módon megszüntessenek álláshelyeket, eltüntetve ezzel az egészségügyben a létszámhiányt.
A koronavírus terjedése elleni küzdelem első szakaszának intézkedéseit és az oltási kampányt értékelték a szigetországban.
Élesen kritizálta az ellenzék a kormányzati javaslatot a szerdai parlamenti vitában.
A javaslatot benyújtó Szijjártó Péter szerint biztonságpolitikai szempontból is fontos ez az együttműködés, hiszen ezek országok fontos szerepet játszanak a terrorellenes küzdelemben és a szélsőséges ideológiák terjedése elleni fellépésben.
Határozottan elutasította Lars Lokke Rasmussen dán miniszterelnök az euroszkeptikus dán Néppárt „drexit” referendum javaslatát. Kristian Thulesen Dahl a dán euroszkeptikusok vezetője azt szorgalmazza, hogy Dániában is írjanak ki referendumot az ország európai uniós tagsága kérdésében.
Némi meglepetésre a szekuláris Nidaa Tounes nevű párt szerezte meg a legtöbb mandátumot a vasárnapi tunéziai parlamenti választáson. A voksolás esélyesének kikiáltott iszlamista Ennahda párt tegnap elismerte vereségét.
Bár sorban harmadszor is Hashim Thaci demokrata pártja (PDK) nyerte meg a koszovói parlamenti választást, miután az ellenzék összefogott ellene, tömörülése ellenzékbe kényszerül. Ezzel elakadhat Koszovó és Szerbia megbékélésének folyamata.
Az ellenzéki összefogás pártjai is gyűjtik az aláírásokat a parlament rendkívüli ülésének összehívásához.
Az ehhez szükséges aláírások gyűjtését a jövő héten megkezdik - közölte Scheiring Gábor (Együtt-PM) független országgyűlési képviselő. Szerinte "az igazságtalan egykulcsos adóval" a társadalom 80 százaléka rosszabbul jár, és "ezt egy századvéges kutató is bebizonyította", alátámasztva ezzel az ellenzék, köztük az Együtt-PM kritikáit.