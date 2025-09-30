Parlamenti vitanapot kezdeményez az Együtt-PM az egykulcsos adóról

Az ehhez szükséges aláírások gyűjtését a jövő héten megkezdik - közölte Scheiring Gábor (Együtt-PM) független országgyűlési képviselő. Szerinte "az igazságtalan egykulcsos adóval" a társadalom 80 százaléka rosszabbul jár, és "ezt egy századvéges kutató is bebizonyította", alátámasztva ezzel az ellenzék, köztük az Együtt-PM kritikáit.