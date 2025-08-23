Ghislaine Maxwell a meghallgatásán azt mondta, nem hiszi, hogy Jeffrey Epstein öngyilkos lett

Egyesült Államok;Donald Trump;Jeffrey Epstein;Ghislaine Maxwell;

2025-08-23 10:13:00 CEST

Azzal a feltétellel ült le vallomást tenni, hogy ígéretet kap a mentességre további büntetőeljárások alól, amennyiben igazat mond.

A Trump-adminisztráció pénteken nyilvánosságra hozta a Jeffrey Epstein egykori barátnőjével, a szexuális célú emberkereskedelem miatt elítélt Ghislaine Maxwell-lel közelmúltban készült hivatalos meghallgatás többórányi hanganyagát.

Az igazságügyi minisztérium által hozzáférhetővé tett hanganyag és annak leirata szerint Ghislaine Maxwell elmondta,

sosem volt szemtanúja annak, hogy Donald Trump elnök bármi „illetlenséget tett volna bárkivel”, és azt is tagadta, hogy Bill Clinton egykori elnök járt Epstein hírhedtté vált szigetén.

A meghallgatást Todd Blanche igazságügyiminiszter-helyettes, szövetségi főügyészhelyettes vezette, és abban a floridai börtönben tartották Tallahassee-ban, ahol Maxwell a 20 éves börtönbüntetését tölti. Az elítélt azzal a feltétellel ült le vallomást tenni, hogy ígéretet kap a mentességre további büntetőeljárások alól, amennyiben igazat mond.

A meghallgatás során Ghislaine Maxwell tagadta, hogy létezett volna Epstein „ügyféllistája”, amely állítólag olyan ismert személyeket is tartalmazott, akik összefüggésbe kerültek szexuális jellegű visszaélésekkel. Egyben megismételte azt a többször hangoztatott véleményét, miszerint

nem hiszi, hogy Jeffrey Epstein a börtönben öngyilkosságot követett el 2019-ben, mielőtt büntetőtárgyalása megkezdődött volna.

Ghislaine Maxwell ellen Jeffrey Epstein bűntársaként emeltek vádat szexuális célú emberkereskedelem miatt, amely a néhai üzletember kiskorú lányokkal szemben elkövetett szexuális visszaéléseihez kapcsolódott. Maxwellt 2021-ben ítélték 20 éve börtönre, ő volt az egyetlen, akit az Epsteinhez köthető bűncselekmények miatt felelősségre vontak. Az ítélet ellen fellebbezés van érvényben, de a büntetés letöltését 4 éve megkezdte.

Davis Oscar Markus, Maxwell ügyvédje pénteken a közösségi médiában közleményt adott ki, amelyben ügyfele ártatlanságát hangoztatta, és azt, hogy soha nem követett el törvénytelenséget kiskorúakkal szemben, és akit csak azért ítéltek el, mert a szövetségi vádhatóságnak szüksége volt egy "bűnbakra", miután Epstein a tárgyalás előtt meghalt.