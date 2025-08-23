Magyar Péter: Szeptember 30-án jelentjük be a jelöltjeinket, körzetenként hármat

Orbán Viktor;Horvátország;Munkács;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-08-23 11:33:00 CEST

A Tisza Párt elnöke azt is közölte: a magyar miniszterelnök úgy tartja jónak, hogy háborús veszélyhelyzetben a luxusnyaralását tölti, nem tudni, meddig.

Szeptember 30-án jelentik be az övén kívül mind a 105 körzetben országgyűlési képviselőjelöltjeiket, egyelőre 315-öt, mert minden körzetben, minden választókerületben három embert neveznek meg (párton belüli előválasztás jön) – mondta Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában.

A beszélgetés során szóba került az is, hogy Orbán Viktor Horvátországban nyaral, Magyar Péter szavai szerint egy elég szép luxusvitorlás fedélzetéről kaptak erről fotókat szintén ott nyaraló magyaroktól. Aztán megkapták azt is, hogy Szíjj Lászlónak a Lady Mrd nevű, sokmilliárdos luxusjachtja is pont szinte a miniszterelnök vitorlása mellett parkolt. A képeket egy kollégájának küldték el – mondta. Azért – folytatta –, hogy a magyar emberek lássák, hogy mekkora átverés zajlik, miközben fapados repülőgépekről posztolgat, szivárogtat a miniszterelnök, mi a valóság. Úgy folytatta: akárcsak Szijjártó néhány éve, amikor lefotózták az említett luxusjachton, Orbán Viktor is úgy tett pénteken, mintha dolgozna. Nem látszik a családja a képeken, viszont ott van vele „a gyűlöletpropaganda egyik koronázatlan hercegnője, Kaminski Fanny, aki irányítja az ő közösségimédia-felületeit, és szintén ott van vele Orbán Balázs is, Putyin fehér zászlós tábornoka”.

A Tisza Párt elnöke kiemelte, sokkal fontosabb ennél, hogy háborús veszélyhelyzet van három és fél éve, és csütörtökön Munkács városát, Zrínyi Ilona, Thököly Imre egykori városát rakétázták oroszok, egy olyan várost, ahol még majd tízezer magyar ember él a mai napig. Eközben a magyar miniszterelnök úgy tartja jónak, hogy háborús veszélyhelyzetben a luxusnyaralását tölti, nem tudjuk, meddig – jegyezte meg.