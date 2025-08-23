Kocsis Máté közölte, Orbán Viktor mindig fizet az általa igénybe vett szolgáltatásokért

Orbán Viktor;Horvátország;Kocsis Máté;Magyar Péter;

2025-08-23 14:56:00 CEST

„Ha ültél volna vele valaha egy asztalnál, akkor tudnád” – üzente Magyar Péternek a Fidesz frakcióvezetője. A Tisza Párt elnöke eközben képeket osztott meg a repülőgépről, amivel a kormányfő és csapata utazhatott Horvátországba.

„Kapaszkodj meg, a miniszterelnök az általa igénybe vett szolgáltatásokért mindig fizet! Ha ültél volna vele valaha egy asztalnál, akkor tudnád. De nem ültél, csak szerettél volna” – üzente Magyar Péternek szombaton, a Facebook-oldalán Kocsis Máté.

A Fidesz frakcióvezetője hozzátette, a miniszterelnöknek van jövedelme, ahogy a Tisza Párt elnökének is, a repülőgép pedig bérbe vehető, valamennyi utasa maga fizeti a rá eső költségeket.

Bejegyzésében kiemelte, Orbán Viktor egy hónappal ezelőtt az MCC Feszten jelentette be, hogy idén is Horvátországba megy nyaralni – mint minden évben –, és ott felül egy kis vitorlásra. „Erre te most bohóc módjára úgy teszel, mintha lebuktattad volna, hogy ott van. Aztán jöttél ezzel a honvédségi gépes marhasággal, a yachttal, meg a luxus ételekkel, és hamar kiderült, hogy mindegyik kamu. De te nem hagyod abba az uszítást, a propagandasajtód mögé bújva most előállsz azzal, hogy a miniszterelnök fizet-e vagy sem” – fogalmazott.

Kocsis Máté ezután arról kérdezte Magyar Pétert, hogy

ő elmehet Olaszországba, de a kormányfő horvát útja probléma?

ő felülhet egy kisrepülőre, a miniszterelnök meg nem?

ő kifizetett-e bárkinek bármit idén nyáron a két hónapos élményparkozásért?

kifizette-e a repülőzést, quadozást, csónakázást, vitorlázást, meg a többit?

valamit a „szolgasajtója” megkérdezte-e valaha ezeket tőle?

„Te beszélsz képmutatásról? Te, aki pár óra alatt kerestél 70 millió forintot bennfentes kereskedelemmel? Te, aki mindig azzal vádolsz másokat, amit te magad csinálsz? Ne szomoríts el!” – írta Kocsis Máté, és azt üzente Magyar Péternek, „kár folytatnod a blöffölést, egyre többen átlátnak rajtad”.

Magyar Péter eközben arról tett közzé képeket, milyen Schmidt Máriáék azon luxusrepülőgépe belülről, amelyen Orbán Viktor utazott az Adriára. „Eddig nyaralásról beszéltek, de a lebukás után már munkáról és győzelmi tervről hazudik a kormány” – állapította meg, azt pedig önmagában is furcsának nevezte, hogy a magyar miniszterelnök nem a munkahelyén, hanem egy adriai luxushajón „dolgozik” a kormányzati stratégián. De – hangsúlyozta – az talán még érdekesebb, hogy mi is ez a stratégia.

„Vajon igazak-e azok a hírek, hogy hamarosan menesztik Sulyok Tamás köztársasági elnököt és a helyére ültetik a felcsúti (orosz)lánt, hogy ezzel megmeneküljön a választók előtti megmérettetéstől és a totális kudarctól. Még mindig várjuk a választ, hogy mennyibe került a luxusrepülőút és a magyar adófizetők állták-e a számlát, vagy az oligarchák fizették azt, mintegy visszaosztásként Orbán Viktornak” – zárta bejegyzését a Tisza Párt elnöke.