Kopasz Bálint aranyérmes férfi kajak egyes 1000 méteren, ő az első magyar, aki világbajnokságon háromszor is megnyerte a királyszámot

világbajnokság;aranyérem;kajak-kenu;Kopasz Bálint;

2025-08-23 15:51:00 CEST

Gratulálunk!

Kopasz Bálint aranyérmet szerzett szombaton kajak egyes 1000 méteren a milánói kajak-kenu világbajnokságon. Ezzel ő az első magyar, aki háromszor is megnyerte a királyszámot.

Kopasz Bálint parádészámba menő versenyzéssel nyert. A döntőt - szokás szerint - a címvédő portugál Fernando Pimenta kezdte a legjobban, a Patent Győr 28 éves klasszisa pedig sokáig a párosban ötkarikás bajnok ausztrál Thomas Greennel vívott nagy csatát a második-harmadik helyen. Kopasz még 750 méternél is csak a harmadik helyen lapátolt, de aztán újabb sebességi fokozatba kapcsolt és elment Green és az elfáradó Pimenta mellett, a célba pedig 18 századmásodperces előnnyel ő érkezett elsőként. Ezzel 2019 és 2022 után pályafutása harmadik világbajnoki címét nyerte a királyszámban, amelynek az első háromszoros magyar világbajnoka. Az olimpiai bajnok cseh Josef Dostal - aki tavaly Párizsban az olimpián megelőzte a magyarokat - ezúttal negyedikként zárt.

A Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdu Jonatán, Fejes Dániel összeállítású kenus kvartett szinte végig vezetve győzött 500 méteren, így Magyaroroszág 2007 után ünnepelhet ismét világbajnoki címet ebben a számban. A szombat délutáni döntőben további három érmet szereztek a magyarok: nyert a férfi kenu négyes is, a kajakos Csikós Zsóka és a kenus Adolf Balázs pedig harmadik lett 500, illetve 1000 méter egyesben.

A délután egyetlen para döntőjében a paralimpiai bronzérmes Varga Katalin második lett a KL2-es kategóriában, 200 méteren.

A többi finálét a vasárnapi zárónapon rendezik.