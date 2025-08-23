Sulyok Tamás elintézte ezt is, a városhatárt jelző oroszlányi táblákról eltüntették az „orosz” szót

tábla;Oroszlány;Sulyok Tamás;

2025-08-23 18:10:00 CEST

Az egészből csak a lány maradt.

Úgy tűnik, valakit megihletett Sulyok Tamás köztársasági elnök hírhedt gesztusa, Oroszlányban legalábbis két városhatárt jelző táblán fehérre festették, vagyis eltüntették az „orosz” szót – hívja fel a figyelmet a Telex a Tabu nélkül – Oroszlány hangja zárt Facebook-csoportban terjedő fényképre. Komárom-Esztergom vármegye ötödik legnagyobb városának a nevéből csak a „lány” szó maradt világosan látható.

Mint ismert a kárpátaljai város, Munkács elleni csütörtöki orosz rakétatámadás Sulyok Tamás gyakorlatilag elsőként fejezte ki mély együttérzését a sebesültek hozzátartozóinak, csakhogy az elsőre helytállóan leírt „orosz rakétatámadás” fordulatból később törölte az „orosz” szót. Ez elég nagy politikai baklövés volt, amelyet csak súlyosbított a Sándor-palota bornírtnak ható későbbi magyarázata, miszerint még várták a hivatalos és részletes tájékoztatást, illetve megerősítést a Munkács elleni rakétatámadás körülményeiről, felelőseinek és végrehajtóinak kilétéről, ezért módosították a bejegyzést. Orbán Viktor miniszterelnök később már simán leírta, hogy orosz rakétatámadás történt.

Az eset után Török Gábor politikai elemző digitális analfabétának nevezte Sulyok Tamást, a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter bábnak nevezte a köztársasági elnököt, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke, Dobrev Klára pedig a magyar kormányfőt és Vlagyimir Putyint küldte el a pokolba.

Sulyok Tamás politikai baklövéseinek a hatásairól pont ma írtunk egy elemző cikket.