Orbán Balázs megmagyarázta a volt államtitkárnak, miért kell szuverenitásvédelem felkiáltással százmilliárdokat bukni

Európai Unió;Orbán-kormány;Magyarország;külpolitika;Orbán Balázs;doktrína;

2025-08-24 11:20:00 CEST

Ez az Orbán-kormány doktrínája.

Hosszú Facebook-posztban reagált Orbán Balázs Bába Ivánnak, aki az első Orbán-kormány idején varsói nagykövet, majd a Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára, 2002 és 2006 között a Fidesz külügyi hivatalának vezetője, 2010-2014 között pedig ismét a Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára volt. A volt vezető külügyi politikus ugyanis a Válasz Online-nak írt publicisztikájában bírálta az Orbán-kormány működését, kijelentve: a helyzet, amelybe Orbán Viktor belevezette Magyarországot, nyilvánvaló politikai zsákutca.

Mint előzőleg beszámoltunk róla, Bába Iván szerint az elmúlt évtizedben a magyar politikai közbeszédben sajátos értelmezést kapott az Európai Unió, az Orbán-kormány pedig olyan képet alakított ki, amelyben az EU ellenséges, külső intézményként jelenik meg, amely veszélyezteti a nemzeti szuverenitást, miközben „mi” megvédjük azt. Bába Iván szerint ez a tudatosan épített tévképzet elfedi, hogy Magyarország maga is aktív szereplője az Európai Uniónak: a miniszterelnök részt vesz az Európai Tanács munkájában, a minisztériumok az Európai Tanács ülésein, az EP-képviselők pedig az Európai Parlamentben.

Írásában a volt nagykövet arra is rámutatott, hogy a „nemzeti szuverenitásvédelmi” politika másfél évtizede indult, ennek következménye pedig jelentős uniós források elvesztése lett. Emlékeztetett, hogy új helyzetet teremtett az Európai Unió Bírósága 2024. június 13-i ítélete, amely egyszeri 200 millió eurós és napi egymillió eurós bírságot szabott ki, mivel Magyarország nem hajtotta végre a menedékkérőkre vonatkozó szabályozás uniós joggal összhangban lévő módosítását. Az Orbán-kormány azóta sem volt hajlandó változtatni, így a bírság összege mára meghaladta az 570 millió eurót (átszámítva körülbelül 280 milliárd forintot), amelyet a Magyarországnak járó támogatásokból vonnak le.

Orbán Balázs minderre úgy reagált, hogy valóban létezik zsákutca, de nem Magyarország, hanem „az elavult külpolitikai gondolkodás” hajtott bele. Szerinte a Bába Iván fémjelezte korszak a transzatlanti reintegrációé volt, amikor teljesíteni kellett azokat az elvárásokat ahhoz, hogy a Nyugat minél előbb befogadjon minket akkor is, ha ez a helyzet nem volt tökéletes helyzet számunkra. NATO-tagként a biztonság, EU-tagként a gazdasági előnyök meghaladták a hátrányokat, szóval mindenki úgy kalkulált, hogy megéri. Alapvetően igazuk volt. Ezekben az időkben a baloldali és a jobboldali külpolitika különbsége csak abban állt, hogy a baloldaliak minden konkrét érdeksérelem esetén azonnal kapituláltak, a jobboldaliak meg próbáltak küzdeni azért, hogy a szabályok által okozott esetleges hátrányok minél kisebbek, a Magyarországra jutó előnyök minél nagyobbak legyenek. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint azonban ennek a korszaknak vége, más a cél, az integrációt már elértük.

Bár ez aligha igaz, Orbán Balázs azzal folytatta, Európában jelenleg két dolog nincs: biztonság és jólét, szerinte az EU éppen most alakul át „háborús projektté”, a „félrekalkulált gazdasági döntések miatt gazdaságilag hanyatlik”, ehhez pedig társul egy lélektani probléma is: egyesek több mint két évtizeddel a csatlakozás után is úgy gondolkodnak, hogy az EU-ban hozott döntések kőbe vésett dogmák és a tagállamoknak egyetlen lehetőségük van: vakon végre kell hajtani őket. Ezután kitért az Orbán-kormány migráció elleni szólamaira, mondván, a brüsszeli döntések kritika nélküli elfogadása tehát ahhoz vezetne, hogy az EU dönthetnék el, hogy kik és hányan települhetnek be Magyarországra, ami pedig a nemzeti szuverenitás felszámolását jelentené. Nyilvánvaló, hogy ez teljes mértékben elfogadhatatlan. A jobboldali gondolkodás szerint mindenképpen.

A politikai igazgató szerint brüsszeli liberális elit gondolkodását nem tudják megváltoztatni, de az Európai Uniót igen, hiszen a közös döntéshozatal részeként minden jogszabályt és politikai irányt lehetőségük van felülvizsgálni és megváltoztatni, amivel Magyarország élni is kíván.

„Mi a jó döntéseinkből, nem pedig a rossz döntések feltétel nélküli követéséből kovácsolunk politikai tőkét. Ez az új korszak logikája”

– hangoztatta Orbán Balázs, aki szerint a Fidesz doktrínája az, hogy nyitni kell, mindenhol ott kell lenni, új lehetőségeket teremteni és diverzifikálni.

Mindeközben védeni kell a szuverenitást, és harcolni azért, hogy az Európai Unió a mi Európánk is legyen: olyan kontinens, ahol béke és pezsgő gazdasági élet van, nem pedig háborús készülődés és emiatti elszegényedés. Elnyomó szuperállamot, a liberális álmot pedig köszönjük, nem akarunk – az ugyanis rémálom lenne

– jelezte zárszóként a miniszterelnök politikai igazgatója.