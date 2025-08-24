Orosz energetikai létesítményeket támadott drónokkal Ukrajna

Oroszország;Ukrajna;dróntámadás;orosz-ukrán háború;

2025-08-24 22:28:00 CEST

A támadások következtében csökkent a dél-oroszországi kurszki atomerőmű teljesítménye, de személyi sérülés nem történt.

Ukrán drónok vasárnapra virradóra több energetikai létesítményt támadtak Oroszország területén, a támadások következtében csökkent a dél-oroszországi kurszki atomerőmű teljesítménye, és tűz pusztított az észak-oroszországi Uszty-Luga üzemanyag-exportáló kikötői termináljában - közölték vasárnap orosz vezetők.

Dróntámadás következtében az ukrán határtól nem messze lévő kurszki atomerőműben egy másodlagos transzformátor megrongálódása miatt felére csökkent az erőmű hármas blokkjában a kapacitás - közölte a létesítmény sajtószolgálata. Senki nem sebesült meg, és a keletkezett tüzet gyorsan eloltották. A közlemény szerint a sugárzási szint az erőműben és a környékén nem haladja meg a megengedett érteket.

Az észak-oroszországi Leningrádi területen fekvő Uszty-Luga kikötője felett tizenkét ukrán drónt lőttek le, a lehulló darabok tüzet okoztak a Novatek cég által üzemeltetett, üzemanyag-exporthoz használt Balti-tengeri konténerterminálban - közölte a terület kormányzója. Személyi sérülés nem történt és a tűz nem érintette az üzemanyagtartályokat. A Lenigrádi kerület kormányzója később közölte, hogy a tüzet eloltották, valamint hogy a helyszínen megkezdődtek a javítási és helyreállítási munkák.

A Kremlhez közel álló Novetek olaj- és gázfinomító vállalatnak több milliárd euró értékű gyára működik a Jamal-félszigeten, ahol cseppfolyós gázt (LNG) állítanak elő. Az uszty-lugai terminálban a cseppfolyós gázból dízelt és kerozint állítanak elő, amelyet részben exportálnak a Balti-tengeren.

Ukrán drónok támadtak egy ipari üzemet a dél-oroszországi Szuzranban is - közölte Vjacseszlav Fedoriscsev, a Szamarai terület közigazgatási vezetője. Itt sem történt sebesülés.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint vasárnapra virradóra az orosz erők összesen 95 drónt ártalmatlanítottak tizenhárom - közöttük a Leningrádi, Szamarai - terület, valamint a Krím félsziget felett. A Roszaviacija orosz légiközlekedési hatóság közlése szerint vasárnapra virradó éjjel órákra több járatot le kellett állítani több repülőtéren, így a szentpétervári Pulkovón is.