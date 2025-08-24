Eloltották a vasúti talpfák lángjait Budapest IV. kerületében

Budapest;tűz;

2025-08-24 23:17:00 CEST

Eloltották a vasárnap lángra kapott vasúti talpfákat Újpesten - közölte a katasztrófavédelem az esti órákban az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a mintegy ötszáz négyzetmétert érintő tüzet a fővárosi hivatásos és az újpesti, valamint fóti önkéntes tűzoltók, továbbá a FOKA Folyami Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett fékezték meg. Munkájukat több vízszállító jármű is segítette.

A tűz eddig tisztázatlan okból a Balzsam utca és az Újpalotai út közelében, a sínek mellett ütötte fel a fejét. Az MTI információi szerint az eset tisztázására tűzvizsgálati hatósági eljárás indult.