Orbán Győző;Hadházy Ákos;Hatvanpuszta;

Hadházy Ákos szerint az Orbán Győzővel készült interjút megelőzésnek szánták, mert tudják, hogy ő bent járt a hatvanpusztai birtokon

A független parlamenti képviselő szerint már fideszesek tömegeihez is eljutott a dolog és zavarja is őket. Ő a tervrajzokból mindent tud, és meg is fogja mutatni.

Hadházy Ákos hétfőn a Facebook-oldalán reagált Orbán Győző Borsnak adott interjújára, amelyben – mint arról mi is beszámoltunk – a miniszterelnök édesapja többek között arról beszélt: Hatvanpuszta egy gazdaság a semmi közepén, és a fiát rajta keresztül támadják igaztalanul.

A független országgyűlési képviselő bejegyzésében úgy vélte,

  • valami egészen undorító, ahogyan Orbán Viktor az apját próbálja előretolni, egy 85 éves emberből hülyét csinálva próbál meg takarózni, az meg az unokákra, dédunokákra próbál fogni mindent.

  • maga az, hogy az interjú létrejött, azt mutatja, hogy Rogán Antal mérései szerint már a fideszesek tömegeihez is eljutott a dolog és zavarja is őket. Szerinte amúgy az interjú egy „elővágás”, hiszen tudják, hogy bent volt és tudják, hogy a tervrajzokból mindent tud, mi van bent és tudják, hogy meg fogja mutatni.

  • az interjú legviccesebb eleme talán a „diákszállás”, ha „kutatni akarnának”.

  • az interjú legcinikusabb eleme a „nagycsaládos vendégház” (a képviselő közölte, ebben az épületben konkrétan 10 apartman – nem szoba – van, és „még mi minden”, egyben azt ígérte, ezt a közeljövőben meg is mutatja majd).

  • az interjú legfontosabb hazugsága, hogy miből van a pénz. Megjegyezte, Orbán Győző egy 25 évvel ezelőtt interjúval cáfolta mai önmagát. „Abban arra panaszkodott, hogy a kőbányák csak 3-4 százalék haszonnal dolgoznak. Nos, amióta a fia a miniszterelnök, ő 30-40 százalékkal dolgozik. Ez vagy úgy lehet, hogy a kő magától masírozik a kamionokba, vagy ennyivel drágábban adja Mészáros Lőrincnek a követ (ő meg adja tovább az államnak).”

  • a legszomorúbb vicc, amikor arról beszél, hogy „rendbe hozta” a lepukkant műemlék épületeket. „Nos: a többségüket földig rombolta és épített helyette egy kastélykomplexumot” – állapította meg.

Hadházy Ákos közölte, szerinte – ha egy mondatban kellene összefoglalnia – ezt az interjút írhatta volna Bödőcs Tibor is, „olyan, mintha az egész egy vicces leírása lenne ennek a hatalmas luxusnak”. Bejegyzése zárásaként megjegyezte, medencéből kettő van, vízforgatóval, fűtéssel, egy a gyerekeknek, egy a felnőtteknek.

A Telex megkereste Hadházy Ákost, hogy megtudja, pontosan mit jelent az, hogy „bent volt”. A képviselő a portálnak elmondta, nemrégiben a hátsó bejáraton át bejutott a hatvanpusztai birtokra, és amennyire tudta, körbejárta azt. Hozzátette, hogy videót és képeket is készített, ő csinálta például azt a képet is, amit először posztolt a birtok 193 négyzetméteres étkezőjéről. Hadházy a bent készített videót a következő napokban tervezi nyilvánosságra hozni.

Beszélt arról is, hogy múlt héten kedden járt bent a birtokon, ezután történt, hogy a biztonsági őrök autóval megkergették, és rá is húzták a kormányt az autójára. A biztonsági őrök autója felborult, Hadházy Ákos rendőrt hívott, az ügyben – értesült elsőként a Népszava – büntetőeljárás indult.

Itt az ideje, hogy abbahagyja – üzeni a Hankó Balázsnak címzett levelében az ADF.