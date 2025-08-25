Hadházy Ákos szerint az Orbán Győzővel készült interjút megelőzésnek szánták, mert tudják, hogy ő bent járt a hatvanpusztai birtokon

Orbán Győző;Hadházy Ákos;Hatvanpuszta;

2025-08-25 11:45:00 CEST

A független parlamenti képviselő szerint már fideszesek tömegeihez is eljutott a dolog és zavarja is őket. Ő a tervrajzokból mindent tud, és meg is fogja mutatni.

Hadházy Ákos hétfőn a Facebook-oldalán reagált Orbán Győző Borsnak adott interjújára, amelyben – mint arról mi is beszámoltunk – a miniszterelnök édesapja többek között arról beszélt: Hatvanpuszta egy gazdaság a semmi közepén, és a fiát rajta keresztül támadják igaztalanul.

A független országgyűlési képviselő bejegyzésében úgy vélte,

valami egészen undorító, ahogyan Orbán Viktor az apját próbálja előretolni, egy 85 éves emberből hülyét csinálva próbál meg takarózni, az meg az unokákra, dédunokákra próbál fogni mindent.

maga az, hogy az interjú létrejött, azt mutatja, hogy Rogán Antal mérései szerint már a fideszesek tömegeihez is eljutott a dolog és zavarja is őket. Szerinte amúgy az interjú egy „elővágás”, hiszen tudják, hogy bent volt és tudják, hogy a tervrajzokból mindent tud, mi van bent és tudják, hogy meg fogja mutatni.

az interjú legviccesebb eleme talán a „diákszállás”, ha „kutatni akarnának”.

az interjú legcinikusabb eleme a „nagycsaládos vendégház” (a képviselő közölte, ebben az épületben konkrétan 10 apartman – nem szoba – van, és „még mi minden”, egyben azt ígérte, ezt a közeljövőben meg is mutatja majd).

az interjú legfontosabb hazugsága, hogy miből van a pénz. Megjegyezte, Orbán Győző egy 25 évvel ezelőtt interjúval cáfolta mai önmagát. „Abban arra panaszkodott, hogy a kőbányák csak 3-4 százalék haszonnal dolgoznak. Nos, amióta a fia a miniszterelnök, ő 30-40 százalékkal dolgozik. Ez vagy úgy lehet, hogy a kő magától masírozik a kamionokba, vagy ennyivel drágábban adja Mészáros Lőrincnek a követ (ő meg adja tovább az államnak).”

a legszomorúbb vicc, amikor arról beszél, hogy „rendbe hozta” a lepukkant műemlék épületeket. „Nos: a többségüket földig rombolta és épített helyette egy kastélykomplexumot” – állapította meg.

Hadházy Ákos közölte, szerinte – ha egy mondatban kellene összefoglalnia – ezt az interjút írhatta volna Bödőcs Tibor is, „olyan, mintha az egész egy vicces leírása lenne ennek a hatalmas luxusnak”. Bejegyzése zárásaként megjegyezte, medencéből kettő van, vízforgatóval, fűtéssel, egy a gyerekeknek, egy a felnőtteknek.

A Telex megkereste Hadházy Ákost, hogy megtudja, pontosan mit jelent az, hogy „bent volt”. A képviselő a portálnak elmondta, nemrégiben a hátsó bejáraton át bejutott a hatvanpusztai birtokra, és amennyire tudta, körbejárta azt. Hozzátette, hogy videót és képeket is készített, ő csinálta például azt a képet is, amit először posztolt a birtok 193 négyzetméteres étkezőjéről. Hadházy a bent készített videót a következő napokban tervezi nyilvánosságra hozni.

Beszélt arról is, hogy múlt héten kedden járt bent a birtokon, ezután történt, hogy a biztonsági őrök autóval megkergették, és rá is húzták a kormányt az autójára. A biztonsági őrök autója felborult, Hadházy Ákos rendőrt hívott, az ügyben – értesült elsőként a Népszava – büntetőeljárás indult.