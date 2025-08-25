A bukaresti kormány az orosz kapcsolatokra hivatkozva ellenzi az MVM terjeszkedését Romániában

Románia;MVM;orosz kapcsolat;

2025-08-25 14:03:00 CEST

Annak ellenére, hogy a hírek szerint a magyar óriáscég messze többet ajánlott, mint román vetélytársa.

Az új román vezetés láthatólag politikai okokból ellenzi, hogy az MVM Csoport megvegye az E.ON Energie Romaniát, az ország egyik legnagyobb gáz- és áramszolgáltatóját, amelynek 3,4 millió ügyfele van – vette észre a Frankfurter Allgemeine Zeitung erről szóló cikkét a hvg.hu.

A portál összefoglalója szerint szintén eladósorba került az E.ON Asist Complet, amely energiaszolgáltatásokat nyújt, illetve karbantartást végez. A németeknek az egyikben 68, a másikban 98 százalékos részesedésük van.

A német lap arról számol be,

a kifogás az, hogy Magyarország, illetve az MVM túlságosan is szoros kapcsolatokat ápol Oroszországgal.

Pedig a potenciális vevő hajlandó lenne igencsak mélyen a zsebébe nyúlni, hírek szerint 200 millió eurót ajánlott, messze többet, mint román vetélytársa.

Sebastian Ioan Burduja korábbi szakminiszter az érdekeltség összegét 50 millióra becsülte. A cikk kiemeli, gyorsan napvilágot láttak jelentések, miszerint ennyi ember ellátását nem lehet a magyar vállalatra bízni. Burduja személy szerint azt mondta, hogy a konszern túlságosan is közel van orosz gáz- és atomipari szállítókhoz. Azonkívül – tette hozzá –

a potenciális magyar partner fenntartja magának a jogot, hogy szerzeményét eladja, akár az EU-n kívül is.

Az új energiaügyi miniszter, Bogdan-Gruia Ivan láthatólag osztja elődje véleményét.

A Frankfurter Allgemeine Zeitung azt írja, az E.ON mindkét országban azzal indokolja a készülő profiltisztítást, hogy az alaptevékenységére kíván összpontosítani, csak éppen a román kormány közbeavatkozása folytán a terv végrehajtása a vártnál hosszabb időt vesz igénybe.

A cikk felidézi, az, hogy az Orbán-kormány kitartóan bírálja és támadja Brüsszelt, valamint túl szorosan együttműködik Moszkvával, akkor is felmerült az elutasítás okaként, amikor tavaly Spanyolország lesöpörte az asztalról a Ganz Mávag vezette konzorcium kezdeményezését, hogy megvennék a Talgo vasúti járműgyárat. De a magyarok lepattannak egy másik ügyletről is: az E.ON Csehországban is szabadulna a tulajdonában lévő gázhálózattól, de prágai jelentések szerint kizárólag az állami többségben lévő CEZ-zel tárgyal ez ügyben.