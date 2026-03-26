Beismerés - Trump tanácsadója orosz kapcsolatairól beszélt

Carter Page, a Trump-kampány egyik külpolitikai tanácsadója 2016-ban Moszkvában orosz kormányzati tisztségviselőkkel, a többi között az orosz kormányfő-helyettessel is találkozott. Erről maga Carter Page számolt be pénteken a képviselőház hírszerzési bizottságának zárt ülésén.