Gulyás Gergely nem érti, Sulyok Tamásnak miért kellene lemondania

kormányinfó;

2025-08-25 16:25:00 CEST

Csak a köztársasági elnöki Facebook-oldal szerkesztője nem állt a helyzet magaslatán.

Az ATV-nek arra a felvetésére, hogy az árrésstop miatt a kereskedelmi szektor elbocsátásokra számít és 13 milliárdos veszteségre panaszkodik, a miniszter azt mondta, nyilván furcsállná, ha a kereskedők helyeselnék a döntést, de szerinte ez a 13 milliárd csak az, amit a fogyasztóknak nem kell kifizetniük, azt pedig nem látja, hogy tömeges elbocsátásokhoz vezetne a döntés.

Arról, hogy a szakszervezetek szerint 16 ezer pedagógus hiányzik a rendszerből , Gulyás Gergely azt mondta, hogy a pedagógus szakszervezetek már alig válták ki bárkinek az érdeklődését, és amúgy is, szerinte csak újra kiadtak egy tavalyi közleményt. Szerinte pozitív folyamatok láthatók, a tanárszakok is jóval népszerűbbek lettek az egyetemeken. A miniszter azt állította, a szakszervezeteknek fáj, hogy pozitív eredmények vannak, és azzal is megvádolták őket, hogy akadályozták a béremelést. Komoly előrelépés és komoly fizetésemelés történt - dicsérte az Orbán-kormányt Gulyás Gergely.

A tárcavezető nem is értette, hogy Sulyok Tamásnak miért kellene lemondania azt követően, hogy kihúzta az „orosz” szót a rakétatámadás elől, amikor együttérzést nyilvánított a Munkácsot érő múlt csütörtöki légitámadás sebesültjeinek. – Vannak, akik hülyeséget írnak a nyilvánosságban – bökte ki a miniszter, aztán gyorsan hozzátette, hogy azok írnak hülyeséget, akik ezt problémásnak látják. Annyit közölt még, hogy az a személy, aki a köztársasági elnök Facebook-oldalát szerkeszti és jóváhagyta az orosz szó kihúzását, valószínűleg nincs a helyzet magaslatán.

Orbán Viktor azon gondolatával kapcsolatban, miszerint „hosszú lesz az árnyéka” Volodimir Zelenszkij szavainak, a miniszter érdemi magyarázatot nem közölt, a magyar-ukrán kapcsolatok állapotáról szólva pedig annyit mondott, hogy lehetnének jobbak is, de ahhoz, hogy jobbak legyenek, szerinte az kell, hogy ne támadják a Barátság kőolajvezetéket.

A tárcavezető nagyon meg van elégedve Donald Trump Orbán Viktornak filctollal írt válaszával.

Hogy miből áll Orbán Viktor beharangozott győzelmi terve, arról a miniszter nem akart konkrétumokat mondani.