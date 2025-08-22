Orbán Viktor levelet írt Donald Trumpnak a Barátság kőolajvezetéket ért támadásról

Ukrajna;Orbán Viktor;levél;Munkács;Donald Trump;Barátság kőolajvezeték;Harcosok Klubja;

2025-08-22 11:55:00 CEST

„Nem örülök, hogy ezt hallom. Nagyon mérges vagyok miatta” – válaszolta a kormányfőnek az amerikai elnök. Orbán a Munkács elleni orosz rakétatámadásról is beszélt a Harcosok Klubjában.

Orbán Viktor levelet írt Donald Trumpnak a Barátság kőolajvezetéket ért támadás miatt. A Magyar Nemzet cikke szerint a kormányfő a Harcosok Klubjában megjelent Facebook-bejegyzésében osztotta meg a levelet, amelyre az amerikai elnök válaszolt is.

A Barátság-kőolajvezetéket ért legújabb támadásról Szijjártó Péter számolt be péntek reggel a Facebook-oldalán. A külgazdasági és külügyminiszter azt írta, ennek következtében „a Magyarországra irányuló kőolajszállítás újra leállt”.

„Az ukránok rendre szétlövik a Barátság kőolajvezetéket. Ezt tették az Északi Áramlattal is. Ott is kiderült az igazság. Trump válaszolt” – közölte Orbán Viktor a Harcosok Klubjában. A miniszterelnök még azt fűzte hozzá, hogy szerinte ez egy nagyon barátságtalan húzás, majd sok sikert kíván Trumpnak a béketeremtési törekvéseihez. Trump a kormányfő kinyomtatott levelére filccel azt írta válaszul:

„Nem örülök, hogy ezt hallom. Nagyon mérges vagyok miatta, szólj Szlovákiának is. Jó barátom vagy.”

A posztban egyébként Orbán szót ejtett az oroszok által megtámadott Munkácsról is. „Szomszédunkban háború van, ha valaki azt hitte, hogy ez valahol a messzeségben történik, a Munkács elleni orosz rakétatámadás kijózaníthatta. Ez a háború közvetlen és állandó veszélyt jelent Magyarországra és a magyar emberekre. Kárpátalján és Magyarországon is. Csak a béke” – írta.

Mint arról beszámoltunk, csütörtök délutánig már 19 sebesültet regisztráltak Munkácson, miután orosz légicsapás ért egy ott működő gyárat, ami amúgy az ukrán külügy szerint polgári létesítmény. A Munkácsot ért légicsapásra Magyarország elöljárói is reagáltak. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek például annyi jutott eszébe a történtekről, hogy minél hamarabb békére van szükség, közben pedig sem az oroszokat, sem Munkácsot nem említette egy szóval sem. Sulyok Tamás köztársasági elnök pedig előbb ugyan kiírta Facebook-bejegyzésében, hogy orosz rakétatámadás érte Munkácsot, csakhamar azonban szerkesztette a posztját és kitörölte belőle az orosz szót.

A miniszterelnök már csütörtökön közölte, hogy a kormányülésen áttekintették a Munkácsot ért orosz rakétatámadás következményeit. Orbán Viktor a bejegyzésében azt írta, utasította Pintér Sándor egészségügyért is felelős belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházakat a sebesültek fogadására, de szerencsére nem volt rá szükség. Hozzátette, Szijjártó egyeztetett a kárpátaljai magyarok képviselőivel, akiknek szintén felajánlották a magyar kormány segítségét. „A béke irányába tett erőfeszítéseket, és a Trump elnök által kezdeményezett tárgyalási folyamatot folytatni kell. Csak a béke!” – zárta posztját Orbán.