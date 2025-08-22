Orbán Viktor levelet írt Donald Trumpnak a Barátság kőolajvezetéket ért támadásról

Orbán Viktor levelet írt Donald Trumpnak a Barátság kőolajvezetéket ért támadás miatt. A Magyar Nemzet cikke szerint a kormányfő a Harcosok Klubjában megjelent Facebook-bejegyzésében osztotta meg a levelet, amelyre az amerikai elnök válaszolt is.
A Barátság-kőolajvezetéket ért legújabb támadásról Szijjártó Péter számolt be péntek reggel a Facebook-oldalán. A külgazdasági és külügyminiszter azt írta, ennek következtében „a Magyarországra irányuló kőolajszállítás újra leállt”.Szijjártó Péter szerint újabb támadás érte a Barátság kőolajvezetéket az orosz-belarusz határnál
„Az ukránok rendre szétlövik a Barátság kőolajvezetéket. Ezt tették az Északi Áramlattal is. Ott is kiderült az igazság. Trump válaszolt” – közölte Orbán Viktor a Harcosok Klubjában. A miniszterelnök még azt fűzte hozzá, hogy szerinte ez egy nagyon barátságtalan húzás, majd sok sikert kíván Trumpnak a béketeremtési törekvéseihez. Trump a kormányfő kinyomtatott levelére filccel azt írta válaszul:
„Nem örülök, hogy ezt hallom. Nagyon mérges vagyok miatta, szólj Szlovákiának is. Jó barátom vagy.”
A posztban egyébként Orbán szót ejtett az oroszok által megtámadott Munkácsról is. „Szomszédunkban háború van, ha valaki azt hitte, hogy ez valahol a messzeségben történik, a Munkács elleni orosz rakétatámadás kijózaníthatta. Ez a háború közvetlen és állandó veszélyt jelent Magyarországra és a magyar emberekre. Kárpátalján és Magyarországon is. Csak a béke” – írta.Magyar civil segítség, gyógyszerek és orvosi eszközök indultak az oroszok által megtámadott Munkácsra
Mint arról beszámoltunk, csütörtök délutánig már 19 sebesültet regisztráltak Munkácson, miután orosz légicsapás ért egy ott működő gyárat, ami amúgy az ukrán külügy szerint polgári létesítmény. A Munkácsot ért légicsapásra Magyarország elöljárói is reagáltak. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek például annyi jutott eszébe a történtekről, hogy minél hamarabb békére van szükség, közben pedig sem az oroszokat, sem Munkácsot nem említette egy szóval sem. Sulyok Tamás köztársasági elnök pedig előbb ugyan kiírta Facebook-bejegyzésében, hogy orosz rakétatámadás érte Munkácsot, csakhamar azonban szerkesztette a posztját és kitörölte belőle az orosz szót.Már 19 sebesültje van a Munkácsot ért orosz légicsapásnak, egy ember állapota kritikus
A miniszterelnök már csütörtökön közölte, hogy a kormányülésen áttekintették a Munkácsot ért orosz rakétatámadás következményeit. Orbán Viktor a bejegyzésében azt írta, utasította Pintér Sándor egészségügyért is felelős belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházakat a sebesültek fogadására, de szerencsére nem volt rá szükség. Hozzátette, Szijjártó egyeztetett a kárpátaljai magyarok képviselőivel, akiknek szintén felajánlották a magyar kormány segítségét. „A béke irányába tett erőfeszítéseket, és a Trump elnök által kezdeményezett tárgyalási folyamatot folytatni kell. Csak a béke!” – zárta posztját Orbán.Orbán Viktornak sikerült leírnia, hogy orosz rakétatámadás érte Munkácsot