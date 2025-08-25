Gulyás Gergely nem érti, miért nem mondja az ellenzék, hogy az Otthon Start egy jó program

Gulyás Gergely;kormányinfó;Otthon Start Program;

A Magyar Hírlap is a Barátság kőolajvezetékről kérdezett – egészen pontosan arról, hogy az Európai Unió jóváhagyásával történhet-e. Gulyás Gergely semmiképpen sem meri feltételezni, hogy az Európai Bizottság akár csak hallgatólagos jóváhagyását adná ahhoz, hogy egy uniós tagállam energiabiztonságát kockáztassák.

A következő, úgynevezett „kérdés” az volt, hogy az ellenzék nagyon támogatja az Otthon Start programot, és ez azt jelenti-e, hogy sikeres. A miniszter közölte, a program most indul, meglátjuk, mennyire lesz sikeres, az érdeklődés mindenesetre jelentős. Szerinte a program számos kritikára választ ad, hiszen nem ír elő feltételeket az igénybevételhez, kivéve azt, hogy az igénylőnek ne legyen ötven százalékot meghaladó tulajdonrésze jelentős értékű ingatlanban. A cél, hogy sikeres legyen. Vannak ügyek a politikában, amikor ha valami jó az embereknek, akkor akár politikai egység is kialakulhat mögötte: lehet mondani, hogy a kormányt nem kedvelem, de ez egy jó program. A mai magyar ellenzék azonban nem ezt az utat járja, hanem – akár a Tisza Párt, akár a Demokratikus Koalíció – inkább kritikákat keres ahelyett, hogy elismerné, a program mindenkinek komoly lehetőségeket kínál – magyarázta.