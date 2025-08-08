Már 30 milliárd forintot keresett az autópálya-koncesszión Mészáros Lőrinc és Szíjj László

autópálya;Mészáros Lőrinc;koncesszió;Szíjj László;

A G7 számításai szerint két év és négy hónap alatt már körülbelül 8 százalékát kivették osztalék formájában annak az összegnek, amit az állam a gyorsforgalmi utak üzemeltetésére és fejlesztésére adott.

A harmadik lezárt üzleti évben is pénzt hozott a sztrádakoncesszió Mészáros Lőrinc és Szíjj László autópályás koncessziós cégeinek. Két év és négy hónap alatt így már körülbelül 8 százalékát kivették osztalék formájában annak az összegnek, amit az állam a NER-es vállalkozók cégeinek a gyorsforgalmi utak üzemeltetésére és fejlesztésére adott – írja a G7.

Mint ismert, a magyarországi gyorsforgalmi úthálózat legnagyobb részét 2022 szeptembere óta egy 35 éves koncessziós szerződés keretében a Szíjj László és Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. fejleszti és üzemelteti. A lap szerint 2022 szeptembere és 2024 decembere között összesen 383 milliárd forint koncessziós díjbevételt számolt el a cég, a koncesszorhoz tartozó üzemeltető és fejlesztő társaságokkal együtt pedig összesen 30,9 milliárd forintnyi nyereséget realizáltak.

Ebből pedig majdnem a teljes összeget, 30,5 milliárd forintot fizettek ki a tulajdonosaiknak a Mészáros Lőrinchez és Szíjj Lászlóhoz köthető magántőkealapok, amelyek az MKIF tulajdonosai.

Vagyis úgy tűnik, hogy eddig nem a koncessziós társaság finanszírozta az államnak a sztrádák felújítását és fejlesztését, hanem pont fordítva: az állam fizetett több koncessziós díjat, mint amennyibe a sztrádák üzemeltetése, felújítása került – írja a lap. Az osztalékokkal kapcsolatban az MKIF megjegyezte, hogy a tavalyi eredmények után az az MKIF Zrt. 542 millió forintos osztalékot a tulajdonosok olyan – szintén magántőkealalapok tulajdonában álló – cégek pénzügyi forrásainak növelésére (tőkeemelésre) fordították, amelyek részt vesznek a fejlesztésekben.