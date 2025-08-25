Magyar Péter: Orbán Viktor megint lebuktatta magát Szíjj László luxusjachtjával

Orbán Viktor;luxusjacht;Szíjj László;Magyar Péter;

2025-08-25 15:15:00 CEST

A Tisza Párt elnöke szerint már csak az a kérdés, hogy a luxusjachton maga a miniszterelnök utazik-e épp, vagy a miniszterei és az oligarchái.

Orbánék megint lebuktatták magukat a NER egyik zászlóshajójával, a Lady Mrd luxusjachttal - írta Magyar Péter a Facebookon.

A Tisza Párt elnöke arról számolt be, hogy a miniszterelnök luxusvitorlása „tegnap délelőtt már a nyílt vízen találkozott Szíjj László oligarcha 10 milliárdos jachtjával, majd együtt vették az irányt Vis szigete felé. Először mindkét hajó Komiza városában kötött ki, majd áthajóztak Vis kikötőjébe. Eközben Orbán Viktort gépkocsival átvitték az Aerodrom Gostionica étterembe, ahol tegnap délután találkozott többek között Németh Zsolt fideszes képviselővel.”

Az ellenzéki politikus felidézte, Németh Zsolt ma reggel 8:00 órakor töltötte fel a tegnapi találkozóról a fotókat a Facebookra, eközben viszont 7:29-kor a Lady Mrd luxusjacht kihajózott Vis kikötőjéből. Emlékezetes, hogy a NER luxusjachtja akkor is a miniszterelnök vitorlása mellett állt, amikor augusztus 22-én Brac szigetéről elindultak - tette hozzá.

„A kérdés már csak az, hogy a nyílt vízen maga a miniszterelnök utazik-e a 10 milliárdos közpénz jachton, vagy a miniszterei és az oligarchái” - jegyezte meg Magyar Péter.