Magyar Péter: A barátnőmet támadja aljas hazugságokkal a propaganda

propaganda;barátnő;Ripost;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-08-25 19:19:00 CEST

A Tisza Párt elnöke a kormányközeli Ripost hétfői cikkére reagált, amelyben a fideszes bulvárlap azt állította, hogy „Magyar Péter élettársa halmozza a luxusnyaralásokat”.

„Tudjátok, mi a propaganda és a kormány válasza arra, hogy lebuktattuk Orbán Viktort, amint az oligarchák pénzén titokban luxusrepülőzik, jachtozik, vagy éppen uradalmi birtokot építtet pálmaházzal és pánikszobával? (…) A teljes propaganda gépezettel elkezdik a barátnőmet aljas hazugságokkal támadni” – közölte Magyar Péter hétfőn a Facebook-oldalán.

A Tisza Párt elnöke a Ripost hétfői írására reagált. A fideszes bulvárlap ugyanis egy szerzőmegjelölés nélküli cikkében, értesüléseire hivatkozva arról írt, hogy miközben Magyar Péter folyamatosan azzal támadja a kormánytagokat és Orbán Viktort, hogy luxusnyaralásokra – például a horvát tengerpartra – mennek pihenni, addig „arról mélyen hallgat”, hogy az élettársa egy-kéthavonta más és más kontinensre utazik kikapcsolódni.

A lap azt írta: „Magyar Péter bár nem mer együtt utazni a barátnőjével, sok tízmillióval finanszírozza a luxushobbit. Náluk ez a mindennapok része, mondhatni a »szokásos ügymenet«. Sok-sok az utazásokkal dicsekvő kép bizonyítja, hogy megéri Magyar Péter barátnőjének lenni. A Ripost úgy tudja, hogy Szabó Ilike ezt kérte cserébe, hogy felvállalta az élettársi szerepet a Tisza-vezér mellett.” A Tisza Párt elnöke most leszögezte:

„A barátnőm, nektek nem Ilike, hanem Szabó Ilona, soha nem utazott sem az adófizetők, sem az én pénzemen sehova nyaralni.”

Hozzátette, barátnője egész életében a magánszektorban dolgozott, sokszor vezető pozícióban. „Minden megkeresett forintja adózott jövedelem. Mióta együtt vagyunk, egyszer utazott hosszabban nélkülem külföldre (a saját pénzén), amikor meglátogatta az Ausztráliában élő testvérét” – fejtette ki Magyar Péter. Posztját azzal zárta, hogy pert indít, egyúttal hozzátette: „Ilona majd eldönti, hogy melyik gyermekotthonnak ajánlja fel a kártérítést.”