Fehéroroszország;kivizsgálás;Belarusz;

2025-08-25 21:55:00 CEST

A fehérorosz elnök arról számolt be, hogy átesett élete első teljes körű egészségügyi kivizsgálásán.

„Nemrég átestem életem első teljes körű egészségügyi kivizsgálásán, ami két teljes napig tartott” – jelentette ki Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök újságíróknak adott interjújában, amelyből a belorusz állami tévé 1-es csatornája sugárzott részletet a hétvégén.

„Isten tudja, mi mindent nem csináltak velem. Még az agyamba is benéztek. Minden porcikámat átvilágították (...) lekopogom, minden rendben van, ennek nagyon örülök”

– közölte Vlagyimir Putyin orosz elnök 70 éves szövetségese. Lukasenka egyúttal felajánlotta, hogy külföldi hírszerző szolgálatoknak is megmutatja orvosi leleteit.

A fehérorosz elnök egészségi állapotával kapcsolatos kétségek 2023-ban sűrűsödtek, amikor a Szovjetunió Náci Németország felett aratott győzelmének évfordulóján nem vett részt az eseményeken, bizonytalanul mozgott, és nem tartott beszédet. Lukasenka szerint a külföldön élő ellenzékiek olykor azt híresztelik, hogy ő beteg, sőt haldoklik, és még a Fehéroroszországgal barátságos országok titkosszolgálatai is érdeklődnek az egészségi állapota iránt.