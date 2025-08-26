lakáshitel;módosítás;lakásvásárlás;lakástámogatás;falusi CSOK;Otthon Start Program;

2025-08-26 07:34:00 CEST

Az Otthon Start több fontos eleme is változott

Megjelent az Otthon Start Program és a többi lakástámogatás összehangolásáról szóló rendelet.