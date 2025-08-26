Az Otthon Start több fontos eleme is változott

A hétfői Kormányinfón bejelentették, hogy az Otthon Start Program és a többi lakástámogatás összehangolásáról szóló rendelet megjelenik, ugyanakkor ez az Otthon Start Programnak is módosította néhány nagyon is fontos részletét – hívja fel a figyelmet a Bankmonitor.
A cikkből kiderül, hogy
eddig a rendeletben az szerepelt, hogy egy személy csak egyszer igényelhet Otthon Start hitelt. Ez a tiltás akkor is érvényes, ha valaki a kérdéses támogatást valami miatt visszafizette, a hitelt előtörlesztette. Ezt a kitételt kiegészítették, egy személy akkor sem igényelhet Otthon Start hitelt, ha egy másik személy Otthon Start hitelében adóstársként szerepel.
a kölcsönügyletbe társigénylőként az igénylő házastársa és/vagy szülője kerülhet be. Ha házaspár venné fel a hitelt, akkor mindkét fél szülője bekerülhet a hitelügyletbe. Ez alapján például az igénylő testvére már nem lehet adóstárs.
a szülő abban az esetben sem szerezhet tulajdonjogot az ingatlanban, ha adóstársként bekerül a kölcsönügyletbe.
az a résztulajdon vásárlás elfogadható a támogatás szempontjából, amikor a vevő egy több lakásból álló osztatlan közös ingatlanban megszerez egy önállóan forgalomképes lakást. Az sem jelent problémát, ha egy házaspár mindkét tagja tulajdont szerez egy ingatlanban. Ez alapvetően személyenként résztulajdon vásárlás, de összességében egy önálló lakóingatlant szerez meg a pár.
az Otthon Start Program kihasználható más lakástámogatásokkal együtt. Így a CSOK Plusz, Falusi CSOK is összekombinálható az új támogatással. Sőt, Falusi CSOK esetében nem probléma, ha a házastárs, élettárs szerez résztulajdont a célingatlanban. Jelen esetben tehát nem minősül az utólagos feltételek megszegésének az, hogy az élettárs tulajdonjogot szerez, de utólagosan be kell mutatni 180 napon belül a Falusi CSOK, CSOK Plusz szerződést.
az új rendelet a kamattámogatás mértékét is módosította, ugyanis az nem haladhatja meg a bank által a kölcsönre ténylegesen megállapított teljes kamat mértékét.