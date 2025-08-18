Közös hadgyakorlatot kezdett Dél-Korea és az Egyesült Államok

Dél-Korea és az Egyesült Államok hétfőn megkezdte éves nagyszabású nyári közös hadgyakorlatát, melynek célja megerősíteni a szövetség felkészültségét az olyan fenyegetésekre, mint Észak-Korea. Phenjan arra figyelmeztetett, hogy a gyakorlatok elmélyítik a regionális feszültségeket, és jelezte, hogy válaszol a területe elleni összes provokációra.
A 11 naposra tervezett Ulchi Freedom Shield hadgyakorlaton 21 ezer katona, köztük 18 ezer dél-koreai vesz részt. A két szövetséges szerint a hadgyakorlat védekező jellegű.
A múlt héten az észak-koreai védelmi miniszter közölte, hogy a gyakorlatok a szövetségesek „katonai konfrontációra” való hajlandóságát mutatják Észak-Koreával szemben, és kijelentette, erőik készen állnak ellensúlyozni „bármely, a határvonalon túlnyúló provokációt”.
Az Ulchi Freedom Shield hadgyakorlattal párhuzamosan Dél-Koreában polgári védelmi gyakorlatokat is tartanak, amelyeken mintegy 580 ezer kormányzati alkalmazott vesz részt. Augusztus 20-án országszerte légiriadó-gyakorlat lesz.Szöul szerint Észak-Korea is leszerelte néhány, a két Koreát elválasztó határon felállított hangosbeszélőjétDél-Korea úgy hallgat Észak-Korea szerepvállalásáról az orosz-ukrán háborúban, mintha nem fogná fel, mit jelent a harctéri tapasztalat