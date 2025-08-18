Közös hadgyakorlatot kezdett Dél-Korea és az Egyesült Államok

Észak-Korea;Dél-Korea;Egyesült Államok;hadgyakorlat;

2025-08-18 07:20:00 CEST

Észak-Korea jelezte, hogy a területét érő provokációkra válaszolni fog.

Dél-Korea és az Egyesült Államok hétfőn megkezdte éves nagyszabású nyári közös hadgyakorlatát, melynek célja megerősíteni a szövetség felkészültségét az olyan fenyegetésekre, mint Észak-Korea. Phenjan arra figyelmeztetett, hogy a gyakorlatok elmélyítik a regionális feszültségeket, és jelezte, hogy válaszol a területe elleni összes provokációra.

A 11 naposra tervezett Ulchi Freedom Shield hadgyakorlaton 21 ezer katona, köztük 18 ezer dél-koreai vesz részt. A két szövetséges szerint a hadgyakorlat védekező jellegű.

A múlt héten az észak-koreai védelmi miniszter közölte, hogy a gyakorlatok a szövetségesek „katonai konfrontációra” való hajlandóságát mutatják Észak-Koreával szemben, és kijelentette, erőik készen állnak ellensúlyozni „bármely, a határvonalon túlnyúló provokációt”.

Az Ulchi Freedom Shield hadgyakorlattal párhuzamosan Dél-Koreában polgári védelmi gyakorlatokat is tartanak, amelyeken mintegy 580 ezer kormányzati alkalmazott vesz részt. Augusztus 20-án országszerte légiriadó-gyakorlat lesz.