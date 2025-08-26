Szijjártó Péter: A nagy luxusjetek nem tudnak fűről felszállni

Horvátország;nyaralás;Hadházy Ákos;luxizás;

2025-08-26 13:49:00 CEST

A jacht pedig egy vitorlás, amit rengeteg magyar család ki tud bérelni.

Sok tízezer magyar család nyaral Horvátországban, így nem kirívó, hogy a miniszterelnök itt tölti a szabadságát – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter kedden a Harcosok órája című podcastműsorban.

Szijjártó Péter a Telex beszámolója szerint azt mondta, hogy minden magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy elmenjen szabadságra – ráadásul a Tisza Párt elnöke többet volt szabadságon, miközben Orbán Viktor végigdolgozta a nyarat, és előre bejelentette nyaralását. „Most a komplett kormányellenes dollármédia is úgy ír erről, mintha ez egy tök új információ lenne. Egyikben sincs annyi fikarcnyi becsület, hogy odaírja legalább, hogy »ahogy Orbán Viktor bejelentette«?” – mondta a politikus.

Megjegyezte, hogy a jachtként emlegetett hajó valójában egy vitorlás volt, egy ismerőse pedig azt mondta neki, hogy akadnak olyan kikötők, ahol ilyen típusú hajókból akár több száz is bérelhető, és számos magyar család él is ezzel a lehetőséggel.

Úgy vélte, a „dollármédia” inkább Magyar Pétertől kérhetné számon, miért állította azt, hogy a miniszterelnök a Honvédség Falcon típusú repülőgépével utazott nyaralni. „És akkor egy füves placcról felszállni képes, propelleres kisgéppel utazott el a miniszterelnök, aki ezt kifizette, mert ki tudja fizetni (...) a nagy luxusjetek nem tudnak fűről felszállni, azért ezt lássuk be mindannyian.”

A műsorban szóba került Hadházy Ákos hatvanpusztai autósüldözésről készült felvétele is. Németh Balázs úgy ismertette az esetet, hogy Hadházy az útakadálynál hátramenetbe kapcsolt, mire a mögötte haladó biztonsági őr félrerántotta a kormányt, de az ütközést így sem tudta elkerülni, ezért oldalról nekiment. A videón azonban nem látható, hogy Hadházy valóban tolatni kezdett volna.

Szijjártó Péter szerint a független politikus tevékenysége kimerül abban, hogy járja az országot és fényképeket készít. „Ebből az ország profitál-e, azt mindenkinek rábízzuk a saját értékítéletére” – jegyezte meg. A miniszter súlyos problémának nevezte, hogy valaki magánterületekre hatol be, szerinte egy országgyűlési képviselőnek ehelyett példát kellene mutatnia. „Bárkinek a magánterületére menni az olyan szintű jogsértés, amit nemhogy egy parlamenti képviselőtől, hanem senkitől nem fogadunk el” – mondta.