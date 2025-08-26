Négy újonc is tagja Marco Rossi világbajnoki selejtezős keretének

labdarúgás;Írország;Portugália;MLSZ;VB-selejtező;Marco Rossi;

2025-08-26

Lukács Dániel, Molnár Rajmund, Tóth Barna és Ötvös Bence először kapott meghívót.

A férfi A-válogatott Írország és Portugália elleni vb-selejtezős keretébe négy olyan játékos is meghívót kapott, aki most először mutathatja meg magát a nemzeti együttesben – írja honlapján az MLSZ.

Marco Rossi szövetségi kapitány ezúttal a megszokottnál nagyobb, 27 fős keretet hirdetett ki a szeptemberi vb-selejtező mérkőzésekre, hogy minden eshetőségre felkészült legyen a válogatott a világbajnoki kvalifikáció első két megmérettetésén.

– A júniusi találkozóink, illetve a nyári szünet vége óta folyamatosan figyeltük a bővebb keret játékosait, de sajnos voltak páran, akik még a felkészülési mérkőzéseken sem nagyon léptek pályára. A Fizz Ligában azonban több ígéretes játékost is láttunk és az alapelvünk most az volt, hogy azokat hívjuk meg, akik jó formában vannak – jelentette ki. Hozzátette, a múltban azt tapasztalták, hogy hiába volt valaki jobb játékos a másiknál, ha nem volt formában, akkor nem ő volt nagyobb segítségükre, hanem az, aki jó formában volt.

– Szóval mi magunk is próbálunk tanulni a korábbi döntéseinkből – hangsúlyozta, és elmondta, ezúttal négy újonc van a keretben. Kiemelte,

Tóth Barna csatárhoz passzoló magassággal rendelkezik, jó formában van, így hasznukra lehet, ha Varga Barnabást pótolni kell, ráadásul a tizenhatoson belül mindig veszélyes a Paksban.

Molnár Rajmund nagyon jól kezdte a szezont, tehetséges szélső, akit jól ismernek, és akinek nagy jövője lehet a válogatottban.

Lukács Dániel esetében a gyorsaságát emelte ki, őt egyébként még abból az időből ismeri, amikor a Honvédban játszott.

Ötvös Bencét pedig már azóta figyelik, hogy a Kisvárdában szerepelt, az ő esetében arra figyeltek fel, hogy mentálisan nagyon jól bírja a nyomást, emellett fizikálisan is jó, ami most nagy segítség lehet.

A válogatott szeptember 6-án idegenben lép pályára világranglista 60. helyén álló Írország ellen, három nappal később pedig a 6. helyezett Portugáliát fogadja a Puskás Arénában.

– A szeptemberi két mérkőzés rendkívül nehéz lesz, ezt nagyon jól tudjuk – mondta a szövetségi kapitány. Megjegyezte, az első a fontosabb számukra, hiszen bár nem ezen dől el a vb-kvalifikáció, szeretnék jól kezdeni a sorozatot. – Az ír egy fizikális csapat, amelyet nagyon sokat tanulmányoztunk, ráadásul tavaly játszottunk is velük egy felkészülési mérkőzést. Akkor nagyjából ugyanazokkal a játékosokkal léptek pályára, akikre most is számíthatunk, ezúttal azonban valószínűleg ott lesz az együttesben Ferguson is, aki fantasztikusan teljesít az AS Romában. A védelmünknek nagyon jól kell működnie, most fokozottan érvényes a fő alapelvem, hogy a legfontosabb a jó védekezés – hangsúlyozta. A portugálok elleni mérkőzésről – folytatta – sokan gondolhatják, hogy nincs veszítenivalónk, de ez nem így van. – A lehető legjobban kell teljesítenünk, és csak akkor lehet esélyünk jó eredményt elérni, ha ez minden játékosunk a legjobb formáját hozza, valamint ha tökéletesen betartjuk a taktikát, rengeteget futunk, presszingelünk és harcosabbak leszünk, mint a riválisunk, a portugálok pedig nem lesznek életük legjobb formájában – mondta Marco Rossi.

A válogatott keretének tagjai szeptember 1-én hétfőn kezdik meg a felkészülést Telkiben.

A magyar válogatott kerete

Kapusok:

Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC)

Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC)

Tóth Balázs (Blackburn Rovers)

Védők:

Bolla Bendegúz (Rapid Wien)

Dárdai Márton (Hertha BSC)

Kerkez Milos (FC Liverpool)

Mocsi Attila (Rizespor)

Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC)

Nego Loic (Le Havre AC)

Orbán Willi (RB Leipzig)

Osváth Attila (Paksi FC)

Szalai Attila (Kasimpasa)

Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Középpályások:

Csongvai Áron (AIK)

Dárdai Bence (Vfl Wolfsburg)

Ötvös Bence (Ferencvárosi TC)

Schäfer András (Union Berlin)

Styles Callum (West Bromwich Albion)

Szoboszlai Dominik (FC Liverpool)

Tóth Alex (Ferencvárosi TC)

Vitális Milán (ETO FC Győr)

Támadók:

Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC)

Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC)

Molnár Rajmund (MTK Budapest)

Sallai Roland (Galatasaray)

Tóth Barna (Paksi FC)

Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)