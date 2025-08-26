Országos a benzinhiány Oroszországban, válságtanácskozást hívott össze a Kreml

üzemanyag;Oroszország;ellátás;

2025-08-26 22:05:00 CEST

Van, ahol már bevezették a jegyrendszert is.

Válságtanácskozásra hívta a Kreml az orosz olajipari vezetőket az egyre súlyosbodó üzemanyaghiány miatt – írja az UAWire.

Az ukrán hírportál szerint már nem helyi problémáról van szó, hanem országos válság kezdődött, a hatóságok elvesztették a helyzet feletti ellenőrzést. Négy régióban egyáltalán nincs üzemanyag, ezért rendkívüli kormányülésre hívták össze az olajipari vállalatok vezetőit. Ez már a hónap második ilyen találkozója, ami arra utal, hogy a legfelsőbb politikai körökben is aggodalmat kelt a helyzet.

Az Interfax beszámolója szerint az augusztus 25-i egyeztetést Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes vezette, és kötelezővé tette az iparág összes felsővezetőjének személyes részvételét. Erre azért volt szükség, mert a benzinhiány a Krímtől a Kuril-szigetekig tapasztalható.

A helyzet folyamatosan romlik: a Krímben és a Zabaikalszkij területen jegyrendszer alapján osztják az üzemanyagot, a Primorje régióban órákon át állnak sorban az autósok, a Kuril-szigeteken pedig teljesen megszűnt az ellátás. Eközben a tőzsdei árak történelmi csúcsot értek el: az A-92-es benzin tonnánként 72,6 ezer rubelre, az A-95-ös pedig 82,2 ezer rubelre emelkedett.

A problémák mögött nemcsak piaci spekuláció áll, hanem az ukrán dróntámadások is, amelyek több orosz olajfinomítót értek. Augusztusban leállt vagy kigyulladt a volgográdi, a szizráni és a novosahtinszki üzem is. A The Moscow Times adatai szerint az orosz finomítói kapacitás mintegy 13 százaléka kiesett.

A Kreml több intézkedést mérlegel: felmerült a stratégiai készletek megnyitása, a kötelező tőzsdei értékesítési mennyiség emelése, valamint az önellátási célú üzemanyag-értékesítés tiltása. A Reuters forrásai szerint azonban még a benzinexport tilalma sem enyhítette a hiányt.

Regionális médiumok beszámolói szerint a gondok részben a turistaszezonhoz kapcsolódó, szezonálisan megugró keresletből erednek, miközben több finomító drasztikusan – egyes esetekben akár ötszörös mértékben – visszafogta a Távol-Keletre irányuló szállításokat. A Vlagyivosztokba tartó vasúti üzemanyagszállítmányok akár két hét késéssel jutnak el rendeltetési helyükre.

A helyi hatóságok elismerték a fennakadásokat, ugyanakkor igyekeztek kisebbíteni a krízis súlyosságát: az ellátási hiányt a nyári kereslet megugrásával és az útépítések miatti szállítási lassulással magyarázva.