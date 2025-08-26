Oroszország kilép a kínzást tiltó európai egyezményből

Oroszország;kínzás;kilépés;

Persze eddig is kétséges volt, hogy betartják-e.

Oroszország várhatóan kilép a kínzást tiltó európai egyezményből - számolt be róla a Meduza. Az erről szóló határozatot Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök írta alá.

Hivatalosan az moszkvai kormány fogadott el egy határozatot - ez meg is jelent a kormányzati honlapon - amelyben „felkérik” Vlagyimir Putyint, hogy léptesse ki Oroszországot a kínzás elleni egyezményből és annak kiegészítő jegyzőkönyveiből is.

A kínzás és az embertelen vagy megalázó bánásmód, illetve büntetés megelőzéséről szóló európai egyezményt 1987-ben fogadta el az Európa Tanács, és 1998-ban Oroszország is ratifikálta, két évvel az Európa Tanácshoz való csatlakozása után.

Oroszország az Ukrajna elleni háború 2022. évi megindítása után kezdte fokozatosan felszámolni a részvételét a nemzetközi egyezményekben, programokban, szervezetekben. Az Európa Tanácsból való kilépése mellett Oroszország immár nem részese az Emberi Jogok Európai Egyezményének sem, és megtagadja az Emberi Jogok Európai Bírósága, vagyis a strasbourgi bíróság ítéleteinek végrehajtását is.