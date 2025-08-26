Cinkotáig közlekedne a 2-es metró, kiírták a közbeszerzést a gödöllői és a csömöri HÉV vonalának fejlesztési tervére

Cinkota;M2-es metróvonal;csömöri HÉV;gödöllői HÉV;Építési és Közlekedési Minisztérium;

2025-08-26 22:06:00 CEST

2030-ig kezdődhet a beruházás, ha minden jól megy.

Megjelent a Gödöllő-Budapest (H8) és Csömör-Budapest (H9) HÉV-vonalak fejlesztésének, valamint egy új járműtelep kialakításának tervezésére vonatkozó közbeszerzési hirdetmény - mondta Pántya József, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) út- és vasútépítésért felelős helyettes államtitkára egy keddi budapesti sajtótájékoztatón.

A politikus kiemelte, a projekt célja, hogy modern, letisztult városi-elővárosi vasúthálózat jöjjön létre, a jövőben a metró Cinkotáig közlekedhessen, P+R parkolók épülhessenek a vonal mentén, valamint megszűnjenek a szintbeli kereszteződések, biztosítva ezzel a belvárosba történő gyorsabb és kényelmesebb eljutást.

A helyettes államtitkár hangsúlyozta, értékét tekintve az ország legnagyobb kötöttpályás vasúti tervezői szerződése van közbeszerzés alatt, a tervezés rendkívül összetett feladatot jelent majd. Mint részletezte, tervezési feladat a két HÉV-vonal mintegy 27 kilométeres szakaszának teljeskörű rekonstrukciója, amely magában foglalja azt is, hogy Cinkotáig mintegy 8 kilométer vonalon HÉV helyett metró üzemelne. A tervezési feladat része továbbá a csömöri ág jelenleg villamosítással el nem látott 2 kilométeres szakaszának villamosítása, valamint egy teljesen új járműtelep megtervezése az M0-ás autóút környezetében - tette hozzá.

Pántya József kiemelte, az egyik legnagyobb kihívás lesz az Örs vezér téri műtárgyak külön szintű átvezetésének megtervezése, a HÉV XVI. kerületet kettévágó hatásának megszüntetése, továbbá a meglévő Cinkotai járműtelep hasznosításának újragondolása, valamint P+R parkolók megtervezése. Emellett ideiglenes létesítményekről, ütemezésről is gondoskodni kell. Újra kell gondolni a teljes járműüzemet, hiszen Cinkotáig metró üzemről, utána pedig HÉV közlekedésről lenne szó - sorolta.

A helyettes államtitkár kitért arra, hogy a tervezés során egyeztetéseket tartanak az érintettekkel, a projekt érinti a XVI. kerületen kívül a X. kerületet, a XIV. kerületet, valamint a Pest vármegye keleti agglomerációjában élőket. A tervezési munkára a tárca nettó 7,5 milliárd forintot szán, a tervezői szerződést a remények szerint jövő év első negyedévében, márciusig kívánják megkötni, ettől számítva a tervezőnek 44 hónap áll rendelkezésére a tervezési feladat elvégzésére és az engedélyeztetésére - mondta Pántya József.

Szatmáry Kristóf fideszes országgyűlési képviselő a sajtótájékoztatón elmondta, a projekt, és a 2-es metró Cinkotáig közlekedtetése a kerület számára óriási változás lesz. A kiviteli tervek és a források rendelkezésre állása esetén a beruházás 2030-ig megindulhat.

Kovács Péter XVI. kerületi polgármester kiemelte, már a tervezés során lehetősége lesz az önkormányzatnak a véleményét, javaslatait, észrevételeit elmondani. Azt kívánja, hogy ez a projekt - vagyis az, hogy a metró Cinkotáig jár majd - olyan sikertörténet legyen, amely a kormány, a fővárosi, a kerületi és az agglomerációs önkormányzatok együttműködésében jön létre. Hozzátette, a kerület legnagyobb közösségi közlekedési beruházása lesz majd a projekt megvalósítása európai uniós támogatással.