„Aztán jött Kiss Béla…” - Nagy Gabriellával amerikás és csikóhalas álmokról

Szörnyű eset, hallgatni kéne róla, mint a sír” – 1916-ban hét nő bádoghordókba rejtett holttestére bukkantak Cinkotán, így derítettek fényt az első magyar sorozatgyilkos, Kiss Béla rémtetteire. Az eset sokkolta az akkori közvéleményt, és bár a rendőrségnek volt gyanúsítottja, az ügy mind a mai napig lezáratlan maradt. Az íróként és szerkesztőként is ismert Nagy Gabriella legújabb, Elviszlek Amerikába című regényében az áldozatok történeteire, hátterére fókuszálva írt a gyilkosságokról. A szerzővel az esetről, a rekonstruálás nehézségeiről, valamint az áldozatokról és Amerikáról is beszélgettünk.