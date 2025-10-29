A fideszes vezetésű kerület lesz Budapest első városrésze, ahol megvalósul az önazonossági törvény.
2030-ig kezdődhet a beruházás, ha minden jól megy.
Szörnyű eset, hallgatni kéne róla, mint a sír” – 1916-ban hét nő bádoghordókba rejtett holttestére bukkantak Cinkotán, így derítettek fényt az első magyar sorozatgyilkos, Kiss Béla rémtetteire. Az eset sokkolta az akkori közvéleményt, és bár a rendőrségnek volt gyanúsítottja, az ügy mind a mai napig lezáratlan maradt. Az íróként és szerkesztőként is ismert Nagy Gabriella legújabb, Elviszlek Amerikába című regényében az áldozatok történeteire, hátterére fókuszálva írt a gyilkosságokról. A szerzővel az esetről, a rekonstruálás nehézségeiről, valamint az áldozatokról és Amerikáról is beszélgettünk.
Különös állóháború bontakozik ki a leromlott állapotú, posztapokaliptikus képet nyújtó cinkotai strand körül. Az ellenzéki vezetésű, zöld-párti fővárosnak nem lenne ellenére a terület beépítése. A kormánypárti vezetésű kerületi önkormányzat formálisan ugyan a parkot védené, de azért még inkább aggódik, hogy mi lesz az ide tervezett nagyszabású infrastrukturális fejlesztésekkel.
Keresi a rendőrség azt a férfit, aki egy késsel megfenyegette az eladót és az aznapi bevétel egy részével távozott - írja a police.hu.
Valószínűleg szén-monoxid-mérgezésben ketten meghaltak Budapest XVI. kerületében, Cinkotán, a Szakoly utcában kedd délelőtt - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Vágánykarbantartás miatt szombaton és vasárnap pótlóbusz jár a 9-es (csömöri) HÉV helyett Cinkota és Csömör között.