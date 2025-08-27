Hszi Csin-ping közölte, a kínai-orosz kapcsolatok ma a legstabilabb nagyhatalmi viszonyt jelentik a világon

Oroszország;Kína;Hszi Csin-ping;

2025-08-27 20:41:00 CEST

És szerinte stratégiai szempontból a legjelentősebbet is.

A kínai-orosz kapcsolatok ma a legstabilabb, legérettebb és stratégiai szempontból a legjelentősebb nagyhatalmi viszonyt jelentik a világon – jelentette ki a kínai állami média szerint Hszi Csin-ping államfő Pekingben, ahol Vjacseszlav Vologyint, az orosz állami duma elnökét fogadta.

Hszi felidézte, hogy májusban Moszkvában részt vett a második világháborús győzelem 80. évfordulóján tartott díszszemlén, és hozzátette, jövő héten Pekingben is megemlékezést rendeznek a második világháború ázsiai lezárásáról. A kínai elnök emlékeztetett, Kína és a Szovjetunió súlyos áldozatokat hozott a fasizmus és a militarizmus legyőzéséért.

„A két félnek fenn kell tartania a hagyományos barátságot, erősítenie kell a kölcsönös bizalmat, és bővítenie kell az együttműködést minden területen”

– fogalmazott.

Hszi kiemelte, a törvényhozói kapcsolatok a kínai-orosz stratégiai partnerség elengedhetetlen részét jelentik. A jogalkotási tapasztalatok megosztása szilárdabb alapot adhat az együttműködésnek az új körülmények között – tette hozzá.

Vologyin, aki hivatalos látogatást tett Pekingben, kijelentette, az orosz-kínai kapcsolatok a két államfő „iránymutatása mellett elmélyültek” és kézzelfogható eredményeket hoztak.

„Az Állami Duma kész a parlamenti együttműködés erősítésére és a kétoldalú kapcsolatok további fejlesztésére”

– mondta. Az orosz házelnök felidézte, nyolcvan éve a szovjet és a kínai nép együtt harcolt a fasizmus ellen. „Moszkva kész Kínával közösen megemlékezni a győzelemről, tisztelegni a hősök előtt és együtt dolgozni egy fényesebb jövőért” – jelentette ki.