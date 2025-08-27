Hszi Csin-ping közölte, a kínai-orosz kapcsolatok ma a legstabilabb nagyhatalmi viszonyt jelentik a világon

A kínai-orosz kapcsolatok ma a legstabilabb, legérettebb és stratégiai szempontból a legjelentősebb nagyhatalmi viszonyt jelentik a világon – jelentette ki a kínai állami média szerint Hszi Csin-ping államfő Pekingben, ahol Vjacseszlav Vologyint, az orosz állami duma elnökét fogadta.
Hszi felidézte, hogy májusban Moszkvában részt vett a második világháborús győzelem 80. évfordulóján tartott díszszemlén, és hozzátette, jövő héten Pekingben is megemlékezést rendeznek a második világháború ázsiai lezárásáról. A kínai elnök emlékeztetett, Kína és a Szovjetunió súlyos áldozatokat hozott a fasizmus és a militarizmus legyőzéséért.
„A két félnek fenn kell tartania a hagyományos barátságot, erősítenie kell a kölcsönös bizalmat, és bővítenie kell az együttműködést minden területen”
– fogalmazott.
Hszi kiemelte, a törvényhozói kapcsolatok a kínai-orosz stratégiai partnerség elengedhetetlen részét jelentik. A jogalkotási tapasztalatok megosztása szilárdabb alapot adhat az együttműködésnek az új körülmények között – tette hozzá.
Vologyin, aki hivatalos látogatást tett Pekingben, kijelentette, az orosz-kínai kapcsolatok a két államfő „iránymutatása mellett elmélyültek” és kézzelfogható eredményeket hoztak.
„Az Állami Duma kész a parlamenti együttműködés erősítésére és a kétoldalú kapcsolatok további fejlesztésére”
– mondta. Az orosz házelnök felidézte, nyolcvan éve a szovjet és a kínai nép együtt harcolt a fasizmus ellen. „Moszkva kész Kínával közösen megemlékezni a győzelemről, tisztelegni a hősök előtt és együtt dolgozni egy fényesebb jövőért" – jelentette ki.