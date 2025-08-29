Oroszország;Ukrajna;Egyesült Államok;Portugália;Donald Trump;orosz-ukrán háború;Marcelo Rebelo de Sousa;

2025-08-29 11:00:00 CEST

A portugál elnök orosz ügynöknek tartja Donald Trumpot

Marcelo Rebelo de Sousa kijelentette, hogy az amerikai elnök „szovjet eszközként” viselkedik, Oroszországot részesítve előnyben az Ukrajna elleni háborúban.