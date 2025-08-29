A portugál elnök orosz ügynöknek tartja Donald Trumpot

Portugália elnöke nyilvánosan kijelentette, hogy amerikai kollégája, Donald Trump jelenleg „szovjet eszközként” viselkedik, mivel Oroszországot részesíti előnyben az Ukrajna elleni háborúban – számol be róla a CNN portugál kiadása.
Marcelo Rebelo de Sousa – a nevével ellentétben inkább jobbközép, liberális-konzervatív irányultságú – portugál Szociáldemokrata Párt (PSD) vasárnapig tartó, Castelo de Vide településén tartott nyári egyetemén fogalmazta meg bírálatát egy panelbeszélgetésen.
„A világ legnagyobb szuperhatalmának első számú vezetője objektíven véve egy szovjet vagy orosz eszköz. Ő eszközként funkcionál” – nyilatkozta. Marcelo Rebelo de Sousa hozzátette, ez a szövetség „ nem barátságon, gazdasági, ideológiai vagy doktrinális összetartozáson” alapszik.
„Objektív értelemben az új amerikai vezetés stratégiailag kedvezőbb helyzetbe hozta az Orosz Föderációt" – fejtette ki, utalva az amerikai elnök ukrajnai háborúban tett lépéseire. A portugál államfő úgy látja, hogy az Egyesült Államok az egyik oldal szövetségeséből döntőbíróvá vált a konfliktusban, és valójában csak az egyik oldallal, Oroszországgal akar tárgyalni, kizárva Ukrajnát és Európát a rendezésből.