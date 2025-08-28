Ukrajna bekérette a magyar nagykövetet a kárpátaljai magyar parancsnok kitiltása miatt

Orbán-kormány;Ukrajna;magyar nagykövet;Andrij Szibiha;Bródi Róbert;

2025-08-28 21:01:00 CEST

Tovább nő a feszültség az Orbán-kormány oroszbarát politikája miatt.

Ukrajna bekérette Magyarország kijevi nagykövetét az ukrán külügyminisztériumba - erről Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter tett közzé bejegyzést az X-en.

A tárcavezető indoklása szerint tiltakozó jegyzéket adtak át a magyar nagykövetnek azért, mert mint fogalmazott, az Orbán-kormány diszkriminálja az Ukrajnában élő magyar kisebbséget, különös tekintettel magyar honvédjükre, akit kitiltottak ősei országából - utalt Andrij Szibiha a Magyar néven is emlegetett Robert Brovdira (Bródi Róbertre), aki a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadást vezette.

„Felszólítjuk Magyarországot, hogy tartózkodjon a barátságtalan lépésektől, és ehelyett konstruktív párbeszédet folytasson, amire Ukrajna továbbra is készen áll”

- fogalmazott Andrij Szibiha.

A kárpátaljai magyar parancsnok egyébként előzőleg közölte Szijjártó Péterrel, hogy dugja fel a seggébe a szankcióit, Magyarországra pedig majd ellátogat az Orbán-kormány bukása után, mert tudja, hogy sok igaz magyar él Magyarországon, akiknek egy nap elegük lesz belőlük.