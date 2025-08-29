Orbán Balázs szerint elégséges reakció a Munkács elleni orosz rakétatámadásra, hogy Orbán Viktor 2022-ben többször elítélte az orosz agressziót

Ukrajna;külpolitika;Szent-Iványi István;Orbán Balázs;

2025-08-29 16:10:00 CEST

Szerinte az oroszok elítélésének úgysem lenne hatása, szóval minek.

Az amerikai politika Oroszországhoz való viszonyára hivatkozott a miniszterelnök politikai igazgatója annak magyarázataként, hogy az Orbán-kormány miért nem reagált határozottan a Munkácsot érő orosz rakétatámadásra.

Orbán Balázs a tihanyi Tranzit Fesztiválon péntek délután vitatkozott Szent-Iványi István korábbi külügyi államtitkárral és nagykövettel, ahol Ukrajna ügyében ütköztek a legélesebben az álláspontok.

Szent-Iványi István szerint Magyarországnak szolidárisan kellene fellépnie, nem pedig támadólag az ukrán állammal szemben. Bírálta, hogy az Orbán-kormány hallgatott a két napja Kijevet érő nagy orosz támadás ügyében, és nem tiltakozott a munkácsi rakétatámadás után sem, amely magyarokat is veszélyeztetett. – Amikor az oroszok ezt megtámadták, akkor konkrétan magyarokra is támadtak (...) nagyon-nagyon halovány volt a reakció erre (...) nem rendelték be az orosz nagykövetet, nem tiltakoztak Oroszország ellen – fogalmazott. Úgy vélekedett, a magyar kabinet az agresszorral szemben túlzottan megértő, míg az áldozatot állandóan támadja.

Orbán Balázs ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy a kormány részéről kondoleáló, együttérző és segítségnyújtást felajánló kommunikáció történt a munkácsi támadás ügyében. Felidézte, hogy Orbán Viktor 2022-ben több nemzetközi nyilatkozatban elítélte az orosz agressziót.

Az el nem ítélés miatti kritikát azzal utasította vissza, hogy az amerikai diplomácia is hasonló gyakorlatot követ: elítéli az agressziót, de közben hangsúlyozza, hogy Oroszországgal tárgyalni kell, mert nélküle a háborút nem lehet lezárni.

Az a kérdés, amit az amerikaiak tesznek fel ugyanebben a helyzetben, hogy és akkor mi történik? Ettől mi változik meg?

- tette fel a kérdést. Hozzátette: Magyarország, mint kisebb állam, nem engedheti meg magának, hogy irreális politikát folytasson, ha a világ nagyhatalmai – Kína, Oroszország és az Egyesült Államok – is realista alapon határozzák meg pozíciójukat.

Szent-Iványi István azonban úgy vélte, Magyarország antiszolidáris magatartást tanúsít, és az Orbán-kormány részéről hiányzott a valódi felháborodás a munkácsi rakétatámadás után. Hangsúlyozta: Ukrajna mindenképpen Magyarország szomszédja marad, ahol jelentős magyar közösség él, és e közösség 83 százaléka az Európai Unióhoz szeretne csatlakozni. Érthetetlennek nevezte, hogy a magyar kabinet ennek ellenére akadályozza az ukrán csatlakozást, miközben minden határon túli magyar közösség támogatja az EU-tagságot. Szerinte a teljes elzárkózás káros mind a kárpátaljai magyarokra, mind Magyarországra és Ukrajnára nézve, ezért ebből a helyzetből kiutat kell találni.

Orbán Viktor politikai igazgató válaszában arra hívta fel a figyelmet, hogy Ukrajnának először saját jövőjét kell rendeznie és lezárnia a háborút, mielőtt az Európai Unióhoz csatlakozhatna. Úgy vélte, nem előnyös Európa számára, ha egy katonai konfliktusban álló államot vesz fel, mert ez az egész kontinens számára tartós biztonsági kockázatot jelentene. Fontosnak nevezte, hogy legyen olyan hang, amely a szolidaritás mellett a racionalitást is képviseli.

A szolidaritás kérdéséről szólva Orbán Balázs azt is hozzátette: nehéz ezt érvényesíteni, amikor Ukrajna támadást intéz a Barátság kőolajvezeték ellen. – Mi vagyunk azért felelősek, hogy Magyarországon legyen olaj, legyen benzin, működjön a magyar gazdaság. És amikor katonai erővel támadják azt az infrastruktúrát, ami ezt biztosítja számunkra, akkor engedtessék már meg nekünk, hogy azt mondjuk, hogy gyerekek, eddig és ne tovább” – fogalmazott. Kiemelte: a szolidaritás fontos, de ugyanennyire fontos, hogy „Magyarország ne legyen balek”, ne hagyja magát, megvédje a saját érdekeit.