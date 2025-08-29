Hadházy Ákos szerint a hatvanpusztai Orbán-birtokon van olyan fa, amelynek milliós költség volt a szállítása

Hadházy Ákos;birtok;Orbán család;Hatvanpuszta;

Az épület mellett pedig egy olyan munkagép látható, amelyen Mészáros Lőrinc gyerekeinek neve olvasható.

A hatvanpusztai birtokra szállított előnevelt fákról tett közzé fényképeket pénteki Facebook-bejegyzésében Hadházy Ákos

A független országgyűlési képviselő azt írta, a fotókon csak töredéke látható annak a több száz növénynek, amelyet a területre vittek. Az ott dolgozók elmondása szerint valóban érkeztek nagyobb, előnevelt fák is, és több munkás úgy nyilatkozott, volt köztük olyan is, amely milliós költséggel került a birtokra. A politikus szerint állítólag egy olajfa is található ott, amelynél külön tábla jelzi a származási helyet.

Bejegyzésében felidézte, hogy a Telex csütörtöki cikke félmilliárd forintra becsülte a park kiépítésének költségét, de véleménye szerint a kiadások ennél magasabbak lehettek. Úgy vélte, a cikk csak a központi, 7000 négyzetméteres részre koncentrált, miközben a birtok több hektárból áll. Hozzátette: ha a macskaköves, fűtőszálas utakat is figyelembe vesszük – amelyek pesszimista becslése szerint négyzetméterenként 50 ezer forintba kerülhettek –, az önmagában több százmilliós kiadást jelent. Megjegyezte továbbá, hogy a parkban több tucat napszámos dolgozik, akiknek bérére utalva úgy fogalmazott: „csak az ő bérük elviszi a miniszterelnöki fizetés jelentős részét (persze gondolom, nincsenek túlfizetve)”.

Hadházy Ákos egy újabb posztban számolt be arról, hogy a birtokon található egyik munkagép felirata alapján ott dolgozik a Fejér B.Á.L. Zrt., a Mészáros Lőrinc családjának a vállalkozása. Felhívta a figyelmet arra, hogy a társaság – amelynek neve a három gyermek, Beatrix, Ágnes és Lőrinc kezdőbetűiből áll – az elmúlt öt évben több mint 246 milliárd forintos bevételt ért el, amelyből több mint 14 milliárd forint nyeresége származott, és jelentős állami megrendelésekkel rendelkezik. Hadházy Ákos úgy vélte, ez közelebb vihet a válaszhoz, miből épült a hatvanpusztai birtok.

A független parlamenti képviselő lapunk Törésvonal című műsorában is hangsúlyozta, hogy a felvételek szerinte újabb bizonyítékai annak, hogy a hatvanpusztai birtok nem gazdasági üzem, hanem luxusberuházás. Állatorvosként hozzátette: mezőgazdasági üzemekben nem látott úszómedencét.