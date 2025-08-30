A külügy szerint Magyarország azért nem írta alá az orosz támadást elítélő EU-s nyilatkozatot, mert az nem mozdítja előre a béke ügyét

Oroszország;Ukrajna;Külügyminisztérium;Szijjártó Péter;Kijev;rakétatámadás;

2025-08-30 08:03:00 CEST

Magyarország a béke pártján áll – szögezte le a Szijjártó Péter vezette tárca.

„Alaszkában hosszú idő után megindultak a tárgyalások Amerika és Oroszország között, ezzel végre közelebb kerültünk a békéhez. Ha béke lesz, nem lesz több bombázás és nem lesz több értelmetlen áldozata a háborúnak. Magyarország a béke pártján áll, ezért csak olyan dokumentumokat tudunk támogatni, amelyek előremozdítják a béke ügyét” – közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium a 444 megkeresésére. A Szijjártó Péter vezette tárca ezzel arra reagált, hogy Magyarország volt az egyetlen olyan uniós tagország, amely nem csatlakozott az Oroszország által végrehajtott kijevi rakétatámadást elítélő közös nyilatkozathoz.

Mint megírtuk, pénteken az EU soros elnökségét betöltő Dániában tartották az Unió védelmi miniszterei informális találkozójukat, ahol Ukrajna katonai támogatása és az EU védelmének javítása volt a napirenden. Az orosz hadsereg a tanácskozás előtt egy nappal mért ismét légicsapást Kijevre, a támadásban az EU külképviseletét ellátó épület is megsérült, ahol magyarok is dolgoznak. A támadásról a miniszterek és az EU kül-és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas adott ki közös nyilatkozatot, amelyben elítélik a támadást és felhívják a figyelmet, hogy diplomáciai képviseletek elleni támadásokkal Oroszország megszegi a nemzetközi jogot, a civilek és nem-katonai célpontok elleni tudatos támadások pedig háborús bűncselekmények. Az Orbán-kormány nevében jelenlévő Szalay-Bobrovniczky Kristóf védelmi miniszter ugyanakkor nem adta a nevét az orosz támadás elítéléséhez.