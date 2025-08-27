Litvánia megkerülné Magyarországot, megnyitná az EU-csatlakozáshoz vezető tárgyalási fejezeteket Ukrajnával

Litvánia javaslata szerint Magyarország részvétele nélkül kezdődnének meg Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásai – adta hírül szerdán az LRT, a balti állam közszolgálati csatornája.
A vilniusi kormány még a múlt héten, vagyis az augusztus 29–30-án Koppenhágában tartandó informális külügy- és védelmi miniszteri találkozó, illetve az EU-ügyi miniszterek szeptember 1-2-án tartandó csúcsa előtt levelet küldött a tagállamoknak. Ebben hangsúlyozta: a közösség számára elengedhetetlen a határozott fellépés, amely kézzelfoghatóvá és visszafordíthatatlanná teszi Ukrajna csatlakozási folyamatát. Ez a program szerint hivatalosan az EU-ügyi miniszterek csúcsának a témája, a dokumentum pedig azt hangoztatja, a tárgyalások elindítása erősítené Ukrajna reformok iránti elkötelezettséget. E lépés, vagyis a tárgyalások késlekedése gyengítené Ukrajnában az EU-csatlakozás társadalmi támogatottságát és alááshatja azt a szándékot, amellyel Ukrajna intézményei jelenleg késznek tűnnek a szükséges reformok végrehajtására.Az Orbán-kormány egyedüliként megvétózta, hogy az Európai Unió megnyissa a csatlakozási tárgyalások első fejezeteit Ukrajnával
A litván javaslat alapján Ukrajnával és Moldovával technikai szinten akkor is elindulhatnának a tárgyalások, ha a 27 tagállamból 26 ezt jóváhagyja Magyarország nélkül. A formális megerősítés később történne meg, ha a budapesti vezetés feladja a vétófenyegetést vagy 2026-ban egyszerűen leváltják az Orbán-kormányt.
A kabinet megismételte Litvánia régóta képviselt álláspontját is: 2030-at kellene céldátumként kijelölni Ukrajna EU-csatlakozására, hogy mind az Európai Unió, mind Ukrajna megtervezhesse a reformokat és az erőforrások felhasználását.Orbán Viktor: Ha Ukrajna tagja lesz az Európai Uniónak, beszélhetünk arról, hogyan adjunk pénzt, de ez az én életemben nem fog bekövetkezniVolodimir Zelenszkij arra kérte Donald Trumpot, vegye rá Orbán Viktort, hogy ne akadályozza Ukrajna uniós csatlakozását
Kęstutis Budrys ügyvivő külügyminiszter az LRT-nek nyilatkozva kijelentette, Litvánia azon dolgozik, hogy felszabadítsa az utat Ukrajna EU-csatlakozása előtt. Úgy fogalmazott, minden további halogatás geopolitikai kárral jár Ukrajna és az Európai Unió számára is. Hozzátette, hogy Ukrajna tagsága Európa biztonsági garanciáinak része, és elengedhetetlen a kitartó béke és stabilitás szempontjából.
A javaslatokat megvitatásában az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas vezetésével a miniszterek az orosz-ukrán háborúra és a közel-keleti helyzetre összpontosítanak majd.Az EU készül B és C tervvel is, ha Magyarország megvétózná Ukrajna csatlakozását
Az Európai Bizottság ugyanakkor kételyeit fejezte ki a konszenzus megkerülésével kapcsolatban. Paula Pinho szóvivő közölte: bármely tárgyalási fejezet megnyitásához teljes egyhangúságra van szükség. Hozzátette, az Európai Bizottság továbbra is támogatja az ukrán reformokat, de a végső döntés az Európai Tanács hatáskörébe tartozik.Ukrajna szólt, hogy már készül a B terve, ha az Orbán-kormány csak színlelné a párbeszédetDonald Trump felhívta Orbán Viktort, hogy beszéljen vele Ukrajna uniós tagságárólSzijjártó Péter cáfolja, hogy Donald Trump felhívta volna Orbán Viktort a csúcstalálkozó után