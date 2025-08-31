Rózsa Andrást választották meg a Momentum Mozgalom új elnökének

pártelnök;Momentum Mozgalom;Momentum;Rózsa András;választás 2026;

A zuglói polgármester azt ígérte, noha nem indulnak a 2026-os választáson, nem fognak hátradőlni, komoly terveik vannak, hogy elősegítsék a kormányváltást.

Rózsa Andrást választotta meg a Momentum új elnökének a küldöttgyűlés – jelentette be a Facebook-oldalán az ellenzéki párt.

„Azért vállaltam el a Momentum elnöki posztját, mert mindannyiunknak ki kell vennünk a részünket a jövő évi kormányváltásból. (…) Az első lépést még júniusban megtettük: kimondtuk, hogy a Momentum nem indul a 2026-os választásokon, hogy ne osszuk meg az ellenzéki szavazatokat, hiszen minden szavazatra szükség lesz a Fidesz legyőzése érdekében”

– mondta megválasztása után Rózsa András. Ugyanakkor leszögezte, attól, hogy nem indulnak a választáson, még nem fognak hátradőlni. „Komoly terveink vannak, és minden erőnket a kormányváltás érdekében fogjuk mozgósítani. Először is felhangosítjuk a Fidesz bűneit és baklövéseit, hogy minden, még hezitáló magyar megértse: ettől a rendszertől már semmi jót nem remélhet. Plakátkampányainkon a billegő körzetekbe juttatjuk el a kormányváltás üzenetét, miközben politikusaink és aktivistáink a legfideszesebb településeket járják be” – ígérte. Azt is közölte, hogy a fideszes holdudvar propagandistáinak, köztük a Megafonnak is hadat üzennek.

„A Momentum az elmúlt 8 évben akkor volt a legsikeresebb, amikor a parlamenten kívül küzdött a rendszer ellen. Aktivistáinkat börtönnel fenyegetik, képviselőinket pedig tavaszi utcai tiltakozásaink miatt kitiltották a parlamentből. 2026 áprilisa után pedig Parlamenten kívülről képviseljük tovább a számunkra fontos ügyeket annak érdekében, hogy egy olyan országot építhessünk, ahol minden magyar ember megtalálhatja a boldogulását”

– zárta a szavait.

Tompos Márton július közepén közölte, hogy lemond a Momentum elnöki pozíciójáról, egyben azt is közölte, kit szán az utódjának: Rózsa András zuglói polgármestert. A politikus a minap lapunknak adott interjújában azt mondta: „Zuglóban nem tudok elképzelni erősebb kombinációt, mint egy Magyar Péter által támogatott Hadházy Ákost.”