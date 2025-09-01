Négyéves rekordot döntött augusztusban a kereslet a lakáspiacon

Ahogy arra számítani lehetett, augusztusban látványosan megugrott a kereslet a lakáspiacon, de a kínálat is igyekszik lépést tartani a fokozott érdeklődéssel – derül ki az ingatlan.com legújabb elemzéséből.
A DKT-Gemius által auditált adatok szerint augusztusban több mint 2 millió valós felhasználó látogatta az ingatlan.com-ot, akik az eladó lakásokra és házakra több mint 410 ezer telefonos érdeklődést adtak le.
Ilyen magas keresleti szintre utoljára 2021 április–májusában volt példa, az augusztusi hónapokat tekintve pedig 2019-ben volt hasonló az érdeklődések száma.
Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője ezzel kapcsolatban kiemelte, a kereslet erejét jelzi, hogy havi szinten 47 százalékos volt az erősödés, pedig már júliusban is lehetett tudni a programról, vagyis viszonylag magas volt a bázis az előző hónapban is. Éves alapon pedig 59 százalékos volt a növekedés.
A szakértő arról is beszámolt, hogy több vármegye is kiemelkedő bővülést mutatott tavaly augusztushoz képest,
Győr-Moson-Sopron 101 százalék,
Csongrád-Csanád 96 százalék,
Bács-Kiskun 81 százalék,
Szabolcs-Szatmár-Bereg 73 százalék,
Komárom-Esztergom és Pest vármegye egyaránt 66 százalék,
Hajdú-Bihar és Fejér vármegye pedig 60 százalék körüli többletet ért el.
A kiemelkedő keresletre jellemző, hogy a leggyengébb eredményt elérő vármegyékben, Somogyban, Veszprémben és Nógrádban is jelentős, 35-36 százalékos volt a növekedés éves szinten. A fővárosban pedig 58 százalékkal nőtt az eladó lakások és házak iránti telefonos érdeklődések száma.
„A kereslet nyár végi felfutása egyértelműen az Otthon Start Programnak köszönhető. A kedvezményes, legfeljebb 3 százalékos kamatozású hitellel az első lakásukat vásárló fiatalok jóval kedvezőbb feltételek mellett tudnak belépni a piacra. Ez a várakozás már augusztusban érezhetően megmozgatta a vevőket, akik közül sokan a következő fél évben tervezik megvenni a kiszemelt lakásukat vagy házukat” – hangsúlyozta Balogh László.
Beszélt arról is: a vevőjelölteknek kedvez, hogy a kínálati oldalon is megindult a bővülés. Igaz összességében a kereslet ereje erősebb volt, mint a kínálaté, ami a program iránti fokozott érdeklődést mutatja.
Augusztusban több mint 30 ezer új lakóingatlan hirdetést adtak fel a tulajdonosok és ingatlanközvetítők, ami havi szinten 1 százalékos, éves összevetésben pedig 17 százalékos növekedést jelent. Az ingatlantulajdonosok aktivitása különösen kiugró volt,
ők havi szinten 17 százalékkal, éves alapon pedig 27 százalékkal több hirdetést adtak fel az ingatlan.com-on.
Budapesten 36 százalékos volt a növekedés éves szinten. Közben a vármegyeszékhelyeken, megyei jogú városokban 27, a kisebb vidéki városokban pedig 26 százalékkal több lakást hirdettek meg eladásra a magánszemélyek. Az eladási kedv a főváros mellett Vas, Tolna és Békés vármegyében volt különösen magas, ahol 42-49 százalékkal nőtt a tulajdonosokhoz köthető kínálatbővülés.Indul az Otthon Start, egy 68 millió forintos lakás ára júliusról augusztusra 72 millió forintra nőtt
Az elemzésből kiderül az is, hogy július végén még 135 ezer eladó lakás és ház közül választhattak a vevők, augusztus végén viszont már csak 131,5 ezer lakóingatlan-hirdetés szerepelt a kínálatban. Balogh László szerint ez azt jelenti, hogy hiába adnak fel hónapról hónapra több hirdetést, a piacról gyorsabban tűnnek el a lakások, mint ahogy újak megjelennek. Habár a kereslet tempósan szívja fel a kínálatot a piacról, a FIX3 százalékos szűrőnek megfelelő lakóingatlan-hirdetések száma így is meghaladja a 98 ezret, vagyis az eladó lakások és házak háromnegyede megfelel az Otthon Start Program feltételeinek. A szakember úgy látja, hogy a továbbköltözésben tervezőknek most érdemes piacra lépni.
„A tulajdonosok számára kedvező helyzet alakult ki, mert a kereslet intenzív növekedése miatt nagyobb eséllyel és gyorsabban tudják értékesíteni lakásukat. Az augusztusi kutatásunk alapján a most keresgélő jelentős része fél éven belül tervezi megkötni az adásvételt, így a továbbköltözésben gondolkodók most tudják a leghatékonyabban meglovagolni a kibontakozó keresleti hullámot”
